Almofadas faça você mesmo para sair da quarentena, a última mania política que pensa a ciência

Você está escrevendo o auto-exame, lendo os últimos erros políticos que colocam a boca em coisas que importam para a ciência médica. A partir de 19 de janeiro, a menos que sejam feitas as necessárias reconsiderações de última hora, um esfregaço ‘faça você mesmo’ será suficiente na Emilia-Romagna para confirmar a positividade e, acima de tudo, o fim do isolamento. Não é para todos, lembre-se, e mesmo com qualquer teste disponível no mercado, a região tem condições estabelecidas, mas o material base não muda. A aliança entre os cidadãos e a saúde pública referida pelo Conselheiro Regional de Saúde, Raphael Donini, é pura e simples insanidade. Porque? Logo se diz.

Quem já fez um esfregaço, por exemplo em uma farmácia, e outro em um posto de ASL, sabe bem a diferença. A última vez que um trabalhador especificamente encarregado dessa tarefa fez esse trabalho, chorei por 20 minutos para ver o quão profundo era. Para que o resultado seja realmente confiável, o operador deve saber fazê-lo corretamente, deve “cavar”, daí as lágrimas nos rios. Obter um tampão não é uma coisa agradável. Dizer que você pode ter o mesmo nível de confiabilidade é bobagem, ou pelo menos uma aposta. Ficar com dor por conta própria é uma das coisas que machuca a si mesmo.

Em tudo isso, então, não existe mais a possibilidade de rastrear um ato médico, até então nas mãos de um funcionário público. Na verdade, ninguém poderá garantir que o resultado negativo daquele cotonete, carregado no arquivo eletrônico, corresponda realmente ao chefe de família positivo, por exemplo, ele acabou em isolamento, obrigado a ficar em casa e assim não podem mais trabalhar, ganhar e carregar dinheiro em casa para fazer compras e pagar contas, como no caso dos números do IVA, para trabalhadores, diaristas e pequenos empresários que vivem apenas do que arrecadam de manhã até a noite.

Enquanto as pessoas foram mostradas gastando dinheiro em pistas verdes falsas, aparecendo no centro de vacinação com um braço de silicone falso e recebendo injeções falsas, a fim de burlar regras e restrições, afrouxar as redes de controle é a última coisa a fazer. Sem prejuízo da boa-fé e de todas as medidas técnicas científicas aprovadas pelo Conselho Regional, o Conselheiro de Saúde e o Chefe do Distrito, a partir de 19 de janeiro em Emilia-Romagna, corremos o risco de ter uma quantidade de falsos negativos em circulação equivalente a 2,5 milhões de pessoas , ou seja, todos aqueles que completaram o curso inicial de vacinação De acordo com os cálculos do próprio território e de acordo com as disposições da nova invenção estabelecida pela política que, como lembramos, nada tem a ver com ciência.