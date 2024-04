Roma, Ndika recebeu alta hospitalar: quadro clínico compatível com trauma torácico

Após 24 horas de muito medo da doença que sofre Ivan Ndika Durante o segundo tempo da partida entre Udinese e Roma, o clube Giallorossi divulgou comunicado atualizando o estado de saúde do zagueiro: “Após fortes dores na região frontal do coração e alterações não especificadas no eletrocardiograma realizado no primeiro pronto-socorro do estádio, o jogador Ivan N. Deka foi transferido para um hospital Santa Maria della Misericordia em Udine.

Exames cardíacos de nível I e ​​II foram realizados e foram negativos para doença cardíaca.

À luz dos exames mais recentes realizados pela manhã, o quadro clínico é compatível com lesão torácica com mínimo pneumotórax esquerdo. O jogador recebeu alta hospitalar e será submetido a novos exames em Roma. O Roma Club gostaria de agradecer à Udinese Calcio e ao árbitro pelo seu grande profissionalismo e disponibilidade. Barreto, os torcedores presentes no Estádio de Udine e a equipe médica e de saúde do Hospital Santa Maria della Misericordia de Udine. “Juntos, nesses momentos de emoção e medo, demonstramos os valores do esporte e colocamos a proteção da vida em primeiro lugar.”