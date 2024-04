INFN no Festival de Ciência de Roma entre ciência e arte

Roma – INFN –Instituto Nacional de Física Nuclear – Ele estará presente em 19ª edição do Festival de Ciências de RomaQue será realizada de 16 a 21 de abril de 2024 emParque da Música Hall.

Festival de Ciências de Roma 2024

O Rome Science Festival 2024, produzido pela Fundação Musica per Roma e que tem como parceiros o INFN e a Agência Espacial Italiana – pretende explorar o tema “Erros e maravilhas”, acompanhando o público numa viagem à descoberta das conquistas da ciência e do caminho de investigação que conduziu a esses resultados. A edição está repleta de eventos, encontros, conferências, performances e workshops para todos os gostos e idades.

Entre o Big Bang e as ondas gravitacionais: a história do universo

o 17 de abril às 11h na Sala Petrassio evento “O universo está no bater de asas“Será dedicado às escolas secundárias. Uma fascinante viagem pela história do universo, desde o Big Bang até hoje, com a participação de Viviana Favon, pesquisadora do INFN, e Pierluigi Paolucci, pesquisador do Departamento de Nápoles do INFN. O A história científica está entrelaçada com… Sons, música e arte para uma experiência envolvente e envolvente.

o 18 de abril, sempre às 21h na Sala Petrassia oferta “Mapas do universo“Vai atrair o público em geral para descobrir a nossa visão do universo e como ela mudou ao longo dos séculos. O filme é estrelado por Diana Hubel, atriz e diretora de teatro, e Marco Sgarbi, ator e dramaturgo.

Ondas gravitacionais: uma nova janela para o universo

o Dia 20 de abril, às 18h30, no Salão das Artes“mesa redonda”Ondas gravitacionais: uma nova janela para o universo“Vamos nos aprofundar no tema dessas ondas e nas ferramentas que levaram à sua descoberta e estudo. Os palestrantes incluem Eugenio Coccia, Diretor do Instituto de Energias Superiores de Barcelona e Pesquisador do INFN, Silvia Piranomonti, Pesquisadora do INAF, Massimo Carpinelli, Diretor. do Investigador EGO e INFN, e Giulio Selvaggi, Investigador do INGV Falaremos também sobre o futuro Telescópio Einstein, um detector de terceira geração que a Itália é candidata a acolher na Sardenha.

Errar é humano, surpreender é melhor: a ciência entre descobertas e acontecimentos inesperados

o 21 de abril, 18h30 no quarto de hóspedes“mesa redonda”Errar é humano, e ser surpreendido é melhor“Ele irá explorar o papel do erro na pesquisa científica. Os palestrantes serão Mario Cosmo, Diretor de Ciência e Pesquisa da ASI, Gaia Begino, Líder do Grupo de Biologia Estrutural no Human Technopole, e Lucio Rossi, Professor da Universidade de Milão e INFN. investigador.

Atividades para famílias e crianças: Descubra o mundo invisível

Durante o fim de semana, atividadeDo mármore aos átomos“Será destinado a famílias e crianças. Uma viagem ao mundo microscópico dos átomos, começando com um jogo de bolinhas de gude. As crianças serão orientadas a descobrir a forma e o material de um objeto misterioso, através de um jogo representando experiências de física de partículas.

