Você gosta do cheiro de gasolina? E agora a ciência lhe diz por que

Você também gosta do cheiro de gasolina? Talvez você devesse saber que existe uma explicação científica para isso

Há muitas coisas que lembramos e que ficam gravadas em nossas mentes desde crianças. Existem também muitas sensações agradáveis ​​​​ou desagradáveis ​​​​que experimentamos há muito tempo e que permaneceram indelevelmente dentro de nós, tornando-nos mais experientes e mais conscientes da vida que nos rodeia. Claro, há uma sensação em particular Quem sempre nos acompanhou Isso é agradável para muitos, mesmo sem saber por quê.

Na verdade, a maioria das pessoas nesta terra já experimentou isso pelo menos uma vez Que fofo O cheiro de gasolina quando você para na rua para abastecer. Na verdade, se a ideia de ter que fazer uma pausa talvez durante uma viagem ou correr o risco de se atrasar para o trabalho e ter que parar para abastecer mesmo que você mesmo faça isso não é muito agradável, esse inconveniente se dissolve magicamente no exato momento em que parar no posto de gasolina, essa é a substância que tanto nos atrai e que nossos carros precisam para dar partida novamente. Então sim, temos que admitir que nos sentimos muito atraídos pelo cheiro de gasolina, aquele cheiro O que não sabemos é por que.

A ciência por trás do cheiro de gasolina

Há algo tão especial e pungente no cheiro da gasolina, que mesmo que não saibamos exatamente se ele pode realmente ser definido como perfume ou como um cheiro ruim, e provavelmente continuaremos nos perguntando isso para sempre, ainda nos coloca em algum lugar numa posição de querer saber. Tudo está escondido Por trás desse interesse, que pode ser definido como nostalgia, para dizer o mínimo.

Na verdade, haverá uma explicação científica para lançar luz sobre o nosso confuso conhecimento a este respeito. A resposta é sim, na verdade não podemos deixar de nos sentir atraídos pela gasolina, porque aparentemente podemos ser naturalmente atraídos por… Inúmeras moléculas de gasolina Que é lançado no ar até o nariz.

Na verdade, parece que há dois séculos alguns produtos úteis para a limpeza íntima e pessoal de homens e mulheres continham esta substância. Na verdade, parece que nosso cérebro e nossos nervos poderiam ser submetidos a uma espécie de supressão ao inalar o cheiro de gasolina, e tanto a amígdala, que administra as emoções, quanto o hipocampo, que regula as memórias, seriam estimulados. Mas é claro que você tem que lembrar Não exagere com esses aromas Porque prejudica a saúde a longo prazo.