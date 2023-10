As obras foram interrompidas no antigo canteiro de obras da Aura na Via del Commercio em Nervi

Purificador Quinto: Fechado por motivos de segurança. Nova piscina na zona oriental de Génova: ainda não se sabe onde e quando será construída. Novo Carlini: Tudo parou. E o “grande ginásio, com estacionamento, multifuncional, dedicado a esportes indoor como vôlei e basquete, com capacidade para 300 lugares para público”, de que falou o prefeito Marco Bucci em 2020?

O projeto, que incluirá também dois edifícios de pisos diferentes, está em dúvida. Após a repentina demolição da antiga fábrica, os moradores do bairro passaram meses se perguntando por que não havia ninguém trabalhando no canteiro de obras. A razão é simples: a empresa duvida da sua capacidade de concluir a obra com os custos inicialmente estimados.

Na segunda-feira, 16 de outubro de 2023, a questão da antiga área de Al-Awra foi discutida na Câmara Municipal. Questionado pelo Vereador Rubro-Verde Lorenzo Garzarelli, o município respondeu que as obras da antiga Ora estão actualmente paralisadas devido ao aumento do custo dos materiais, razão pela qual a empresa beneficiou de uma prorrogação de um ano do alvará de construção. , tendo que apresentar uma reavaliação dos custos relevantes e da sustentabilidade nos próximos meses.

“Ainda há dúvidas e confusões sobre o resultado do projeto – comenta Garzarelli – dada a questão dos custos, lembremos que incluiu academia, parque de 5 mil metros quadrados e novas moradias. Esperamos não ver outra catedral no deserto, e o mais importante que será concluído em anos “muitos, com risco de ficar completamente desatualizado”.

“Há outra construção de edifícios – conclui Garzarelli – numa cidade com muitas casas vagas e uma população cada vez menor de ano para ano, outra questão relacionada com instalações desportivas e um parque público, intervenções que espero que sejam concluídas e que seria completado pelo município.As necessidades do Levante.