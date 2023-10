A dor difere entre homens e mulheres? A ciência responde

Há muitas coisas que diferem de uma pessoa para outra, e uma delas está relacionada com… dor. Existem muitos fatores envolvidos neste processo que podem afetar sua complexidade O sistema de comunicação entre o cérebro e o corpo. A maneira como vivenciamos e percebemos a dor varia dependendo da idade, genética, educação e sexo. Portanto, homens e mulheres vêem a dor de forma diferente, e parece que a ciência encontrou agora uma resposta para a razão pela qualMuitas pesquisas indicam maior sensibilidade e suscetibilidade do sexo feminino à dor crônica, principalmente à dor de origem nervosa (neuropatia), em comparação à dor no sexo masculino.

Um Estádiopublicado na revista iCiência Foi realizado em conjunto pelo Conselho Nacional de Pesquisa – Instituto de Bioquímica e Biologia Celular de Nápoles (Cnr-Ibbc) e Instituto de Sistemas Complexos de Roma (Cnr-Isc) – pela Fundação Santa Lucia Erex de Roma, pelo Centro de Estudos e Tecnologias Avançadas (Cast) do “G. D’Annunzio de Chieti Pescara e da Universidade de Cor em Enna revela a possível causa. Pela primeira vez, esta pesquisa lançou luz sobre O papel principal que você desempenha Tecido adiposo Na regulação de respostas inflamatórias e metabólicas específicas associadas ao sexo biológico, destacando alguns dos fatores específicos que o explicam Aumento da suscetibilidade feminina à dor nos nervos.

Dores diferentes entre homens e mulheres. Papel do tecido adiposo

“Até à data, a investigação centrou-se naqueles que parecem ser os principais elementos envolvidos nas neuropatias e na dor associada, e que se pensa serem a origem desta diferença, nomeadamente o sistema imunitário, as células não neuronais (neuróglia) e as células germinativas. hormônios e detecta efetivamente diferenças entre homens e mulheres em resposta a danos nos nervos. Mas o que realmente desencadeou Respostas diferentes Desses atores Após lesão nervosa Era desconhecido até agora“, explica a pesquisadora do Cnr-Ibbc Sarah Marinelli, que lidera a equipe de pesquisa.Tecido adiposo, órgão que até há pouco tempo era considerado amorfo, é de facto particularmente dinâmico na comunicação entre órgãos, capaz de regular, influenciar e modificar muitos processos fisiológicos e patológicos, e não apenas de natureza metabólica. Hoje acrescentamos uma peça importante para entender essa lacuna ao descobrir esse órgão Está ativamente envolvido na reparação de danos neuronais de maneira dependente do sexo“.

Em diversos distúrbios metabólicos, como diabetes e obesidade, o tecido adiposo é um órgão que pode facilitar processos inflamatórios ou desencadear neuropatias; No entanto, a hipótese de que poderia desempenhar um papel predominante e diferente, dependente do sexo, na modulação da resposta metabólica a uma lesão neuronal – na ausência de doenças metabólicas concomitantes – nunca foi considerada.

As observações da equipe concentraram-se nas lesões dos nervos periféricos, excedendo muitas previsões anteriores:

“Após esse tipo de lesão, observamos que o tecido adiposo masculino aumenta a glicólise – ou seja, a quebra da molécula de glicose para gerar moléculas de maior energia – e reduz o gasto energético e os níveis de ácidos graxos trans. Além de, No sexo masculino, o tecido adiposo promove a liberação de moléculas regenerativas, Protege contra o estresse oxidativo e estimula suas proteínas típicas como a adiponectina, criando um ambiente favorável à regeneração e recuperação da neuropatia.“, acrescenta Roberto Cucurello, pesquisador do Cnr-Isc e da Fundação Santa Lucia Irccs, orientador do estudo.

No entanto, a resposta no sexo oposto é diferente.

“O tecido adiposo feminino apresenta lipólise prejudicada e oxidação de ácidos graxos, aumento do gasto energético e maior secreção de hormônio esteróide que afeta o metabolismo da glicose e da insulina. Garantido, Tecido adiposo feminino Não somente Ele responde a danos através de metabolismo alterado Semelhante às pessoas que desenvolvem neuropatia diabética, no entanto lançar Bem como outros hormônios envolvidos na geração e manutenção da dor nos nervos“Continua Claudia Rossi, professora de bioquímica da Universidade de J. D’Annunzio” de Chieti Pescara.

“Tudo isto tem implicações claras para a compreensão Diferenças na resposta de gênero a danos nos nervos, Especialmente tendo em conta que o sistema imunitário, os neurónios e a neuroglia são altamente suscetíveis a alterações metabólicas e hormonais, especialmente aquelas relacionadas com a glicose, a insulina e o estrogénio.“, finaliza Sarah Marinelli.

Novas perspectivas terapêuticas

Essas descobertas são reveladoras Uma nova perspectiva terapêutica para o tratamento de lesões nervosas periféricasEmbora seja necessária mais investigação para identificar alvos mais precisos e desenvolver tratamentos específicos de género. Mas, além disso, permanece o fato de que, se partirmos da observação empírica, os médicos sabem disso estatisticamente muito bem. As mulheres geralmente têm um maior nível de tolerância à dor Quem nunca ouviu: “Quando meu marido/companheiro/filho/tá doente é insuportável. Bastam algumas linhas de febre, um resfriado ou algumas dores de cabeça para fazer parecer que ele está morrendo.” Apenas um clichê? E mesmo assim a ciência não encontrou sua resposta, porque de acordo com outro Estádio Isso ocorre porque as mulheres têm menos capacidade de lembrar experiências traumáticas. Como, por exemplo, dores de parto ou menstruação.