Ciência e Tecnologia: Notícias e acontecimentos mais esperados de 2024

2024 está cheio Novidades e Eventos Relacionado à ciência e tecnologia. Vamos descobrir juntos quais são as coisas mais interessantes e pelas quais vale a pena esperar.

Estudar soluções que possam melhorar a vida das pessoas é uma das missões da tecnologia LGPor exemplo, lidar com Solução de vida inteligente. Neste contexto, a empresa criou um inovador Robô multifuncionalque é usadointeligência artificial Ele pode executar muitos recursos realmente úteis. Um robô assistente difere de outros dispositivos tecnológicos principalmente pela aura de mistério que o rodeia. Detalhes como nome, preço e disponibilidade ainda não foram revelados.

O robô criado pela empresa coreana será capaz de realizar tarefas como Aprenda, mova-se, entenda e participe de conversasIndependentemente do grau de complexidade. crença “Para casas inteligentes no futuroO robô expressa emoções e se comunica verbalmente graças aos movimentos realizados pelas articulações das pernas equipadas com rodas para se movimentar pela casa. lá Condução autônoma Permite que o novo dispositivo execute movimentos. será submetido a Feira de Eletrônicos de Consumo 2024um grande evento dedicado às últimas tecnologias, que será realizado de 9 a 12 de janeiro de 2024 em Las Vegas.

Inteligência artificial multimídia e gerenciamento de eletrodomésticos

O robô LG está equipado comInteligência artificial multimídiaIsso permite compreensão e interação. A linguagem do aparelho é natural e o reconhecimento de voz e imagem pode ser alcançado graças à inteligência artificial. O robô foi projetado para estar sempre aprendendo, e a LG colaborou em sua criação Qualcomm Para entrar na plataforma Robôs RB5.

A tecnologia inovadora desenvolvida pela empresa coreana também oferece a capacidade de controlar… eletrodoméstico Dispositivos domésticos inteligentes conectados à Internet. Um ajudante válido no ambiente doméstico, facilitando sempre as tarefas domésticas segurança. Também funciona como Câmera Para verificar se há algum problema, envie notificações de janelas ou luzes abertas. Quem tem o Animais de estimação Para que ele possa respirar aliviado.

Nosso inovador assistente doméstico inteligente combina as mais recentes tecnologias de mobilidade autônoma e IA com recursos e serviços avançados de conectividade para ajudar as pessoas a se libertarem das tarefas domésticas.

Liu Jae-Cheol, presidente, LG Electronics Home Appliance & Air Solution

Missões espaciais: o fermento dos acontecimentos

o Missões espaciais Para um ano de 2024 diferente, vamos ver alguns dos mais esperados. uma tarefa Espaço Axioma O Ax-3 será operado de 10 de janeiro de 2024 até 2030. Sua missão será construir e administrar uma nova estação, que operará inicialmente com Estação Espacial Internacionalem cooperação com a NASA.

A participação italiana na missão, que surgiu por iniciativa do Ministério da Defesa, enquadra-se na posição nacional que começou com o memorando de entendimento assinado entre o governo italiano e a Axiom Space no passado dia 19 de maio de 2022, com o objetivo de o estágio futuro da presença humana na órbita da Terra.

Memorando da Presidência do Conselho de Ministros

lá NASA Ele também está se preparando para a missão Shaheen 1que visa atingir lua Com uma espaçonave não tripulada. O lançamento está previsto para acontecer no dia 8 de janeiro através do módulo lunar da empresa americana Astrobotic. A missão será útil para compreender os detalhes da exosfera da Lua, as propriedades térmicas e a quantidade de hidrogénio presente no regolito lunar.

para'hexadecimal E aAgência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) Cooperação para o desenvolvimento Satélite EarthCare (Explorador de nuvem, aerossol e radiação). A partir de maio, o satélite terá a missão de estudar a fundo como isso aconteceu Temperatura da Terra. Isso será feito analisando como as nuvens e os aerossóis refletem a radiação solar incidente no espaço e capturam a radiação infravermelha espalhada pela superfície da Terra.