Quer saber sua idade biológica? Pesquisadores agora revelam como descobrir

Existe uma maneira de entender nossa idade biológica. Isto é o que uma equipe de pesquisadores descobriu recentemente.

Tudo começou de um Estudo do Instituto Karolinskaum centro sueco de pesquisa médica mundialmente famoso que visa coletar informações sobre ele Quem corre maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer?

Os pesquisadores têm tentado juntar as peças de um quebra-cabeça complexo para tentar construir um quadro completo do risco de doenças degenerativas.

O estudo, conduzido pela professora associada Sarah Haag e pelo estudante de doutorado Jonathan Mack (ambos do Karolinska Institutet), concluiu que Pessoas com idade biológica superior à idade cronológica real correm maior risco de acidente vascular cerebral e demência, especialmente demência vascular. Mas não é tudo: também desenvolveram um método para calcular a idade biológica.

Idade biológica, como pode ser calculada e por que é importante

A verdade é “As pessoas envelhecem em ritmos diferentes e a idade cronológica é uma medida um tanto imprecisa.”Professor Haag disse. Portanto a idade biológica é crucial. Para medi-lo e associá-lo à doença, os pesquisadores estudaram 325 mil pessoas com idades entre 40 e 70 anos no momento da primeira observação.

A idade biológica pode ser calculada usando 18 sinais vitaisincluindo eu Gorduras no sangue (por exemplo, colesterol). Açúcar no sangue, pressão arterial, função pulmonar e índice de massa corporal (IMC). Os pesquisadores então examinaram A relação entre esses biomarcadores e o risco de doenças neurodegenerativas Como demência, acidente vascular cerebral, doença do neurônio motor e doença de Parkinson durante um período de nove anos.

“Se a idade biológica de uma pessoa for cinco anos superior à sua idade real, A pessoa tem 40% de aumento do risco de demência vascular ou acidente vascular cerebral»Mac confirma. Os resultados do estudo indicam que retardar os processos de envelhecimento do corpo em termos de biomarcadores medidos pode reduzir ou retardar o aparecimento da doença. A boa notícia é que Muitos desses valores podem ser afetados pelo estilo de vida e pelos medicamentosHaag sempre aponta isso.

No entanto, nenhum risco aumentado de doença de Parkinson foi detectado. Investigadores suecos vão agora tentar estudar a relação entre a idade biológica e outras doenças como o cancro.