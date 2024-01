Entre a Lua e Marte, 2024 parece ser um ano épico

Reconstrução da espaçonave Boeing Starliner, montada no foguete de lançamento

Para os astronautas, 2024 promete ser um ano repleto de acontecimentos importantes. O início já será de grande importância, principalmente para a Itália, com o lançamento da cápsula Crew Dragon, que também terá a bordo o astronauta italiano Walter Velade. Continuará então com uma longa série de lançamentos, grandes novidades no espaço (como a estreia do novo foguete europeu Ariane 6 e da cápsula tripulada americana Starliner) e, no final do ano, a tão esperada missão Artemis 2 , com a primeira tripulação humana lançada à Lua, algo que não acontecia desde 1972. Em suma, uma longa série de lançamentos que, se respeitados, farão do novo ano um dos anos históricos da exploração espacial. As missões à Lua, bem como o desenvolvimento de novos lançadores, são uma preparação para a próxima invasão de MarteO objetivo é trazer humanos ao Planeta Vermelho, pelo menos 25 anos depois de sondas robóticas e rovers terem investigado a possibilidade de vida naquele que é considerado um planeta gêmeo da Terra.

O lançamento do foguetão Falcon 9 está, portanto, previsto para 17 de janeiro, com a nave Crew Dragon no topo, numa missão gerida e coordenada pela Axiom no Texas. A missão, chamada “Axiom-3”, terá quatro astronautas profissionais a bordo, apesar de ser um voo privado. Entre eles, sob a liderança do ex-astronauta e veterano da NASA Michael Lopez Alegria (em seu quinto voo espacial), estará o astronauta italiano Coronel Walter Velade. O lançamento, que acontecerá a partir do Cabo Canaveral, levará os quatro tripulantes à Estação Espacial Internacional, a Estação Espacial Internacional, em uma missão de 10 dias, onde cuidarão do módulo Axiom que já atracou na Estação Espacial Internacional. Estação Espacial, além de realizar uma grande série de experimentos científicos e tecnológicos. Veladi é o oitavo italiano em órbita, numa cronologia que começa em 1992 com Franco Malerba, até Samantha Cristoforetti, e suas missões em 2015 e 2022 . Ele não é afiliado à ESA nem à ASI, mas é astronauta da Força Aérea Italiana. Em junho passado, ele foi líder científico do voo espacial suborbital Virtute-1, que ocorreu em um dos aviões espaciais da Virgin Galactic, e agora está se preparando para as primeiras missões em órbita e tripuladas da SpaceX. Os lançamentos de Elon Musk, com frequência de 5 a 6 por mês, não se limitarão às redes Starlink e aos lançamentos de satélites comerciais apenas em 2024. Outros lançamentos (com tripulações e datas a serem determinadas) ocorrerão durante o ano, incluindo naturalmente a Earth-ISS e o serviço de transporte de retorno com foguetes Falcon 9 e Crew Dragons testados. Em fevereiro será a vez da missão Crew 8, que se dirige à Estação Espacial Internacional numa típica missão de longa duração (6 meses), transportando Matthew Dominik, Michael Barratt, Janet Epps e o russo Alexander Grebenkin. Em maio será a vez da missão “Polaris Dawn”, em meados de agosto será a vez da missão Crew 9, e depois em outubro, a missão “Axiom-4” com um astronauta entre os quatro tripulantes . A bordo um húngaro e um polaco.

2024 também será o último ano em que tripulações mistas russo-americanas serão lançadas juntas em direção à Estação Espacial Internacional. Mas a esperança é que possamos avançar. Não apenas a espaçonave SpaceX levará astronautas russos para órbita, mas a Soyuz MS de Baikonur também levará astronautas americanos para órbita: a primeira em 13 de março, com a Soyuz Ms-25, que decolará com a americana Tracey Caldwell-Dyson. A bordo, com os russos Oleg Novitsky e a estreante Marina Vasilevskaya. Quase toda tripulação feminina. A Soyuz TM-26 decolará no dia 11 de setembro e sua tripulação ainda não foi determinada. Mais uma vez para missões tripuladas, a cápsula Starliner tem estreia prevista pela Boeing (finalmente, após uma série interminável de adiamentos), com design mais atraente que o rival nacional Crew Dragon, que mais se assemelha aos históricos Apollos. O lançamento está programado para ocorrer a bordo da espaçonave Atlas V em 14 de abril, transportando dois astronautas, os ex-veteranos da NASA Barry Wilmore e Sunita Williams. Na realidade, O lançamento tripulado mais esperado em todo o mundo será o lançamento previsto entre novembro e dezembro da missão Artemis-2, o primeiro voo Terra-Lua da espaçonave Orion com 4 astronautas a bordo, que treinará a partir do início de 2023. O voo para a Lua estará, sem pousar, dura cerca de 10 dias. Está tudo pronto no Cabo Canaveral para receber, depois de anos, milhares de turistas e visitantes que aguardam este lançamento de astronautas rumo à Lua desde dezembro de 1972, com o último voo da Apollo nº 17. É certo que o lançamento será acontecem em 2018. Dezembro, como se comemorasse os 56 anos da histórica missão Apollo 8, que em dezembro de 1968 fez o primeiro voo entre a Terra e a Lua com astronautas, sob o comando de Frank Borman, o lendário astronauta que morreu em aos 95 anos no ano passado. Novembro. A recuperação da Lua está agora clara, desta vez não apenas por duas superpotências, mas por metade do planeta.