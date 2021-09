Hubble da NASA captura os últimos momentos de uma estrela brutal | Ciência e meio ambiente

O telescópio espacial Hubble da NASA recentemente capturou imagens da estrela gigante AG Carinae. Especificamente, os cientistas revelaram a natureza dual da estrela gigante, que está localizada na constelação de Carina, no céu meridional, a cerca de 20 mil anos-luz de distância.

“Esta imagem da semana mostra novos insights sobre a natureza dual da estrela AG Carinae, que foi o alvo da imagem do 31º aniversário do Telescópio Espacial Hubble da NASA / ESA em abril de 2021.” Conforme publicado pela Agência Espacial Europeia (ESA) na segunda-feira (13/09/2021).

“Esta nova perspectiva foi desenvolvida graças às observações do Hubble da estrela em 2020 e 2014, junto com outras capturadas pelo instrumento do telescópio WFPC2 em 1994”, acrescentou a organização internacional especializada em exploração espacial.

Variante azul brilhante

AG Carinae é classificado como uma variante luminosa azul. Esses objetos raros são estrelas massivas e avançadas que irão evoluir para estrelas Wolf-Rayet, uma classe de estrelas dezenas de milhares a vários milhões de vezes mais brilhantes que o Sol. notícias fictícias.

Essas estrelas são muito raras porque não existem muitas estrelas dessa massa.

A primeira imagem detalha as emissões de hidrogênio ionizado e nitrogênio ionizado na nebulosa (mostradas aqui em vermelho).

A estrela gigante, de acordo com a Agência Espacial Européia, assumirá o cabo de guerra entre a gravidade e a radiação para evitar sua destruição; Está rodeado por uma incrível nebulosa, feita de material expelido da estrela durante várias explosões anteriores.

Ou seja, as variantes de azul brilhante têm uma vantagem dupla. Primeiro, eles parecem passar anos em um estado de letargia ou letargia e, segundo, explodem em acessos de raiva.

Detalhes da nebulosa

De acordo com a Agência Espacial Européia (ESA), a primeira imagem mostra detalhes das emissões de hidrogênio ionizado e nitrogênio ionizado (mostrado aqui em vermelho). Na segunda imagem, o azul mostra o lado contrastante da distribuição de poeira que brilha na luz refletida das estrelas. Os astrônomos acreditam que bolhas de poeira e filamentos se formaram no interior e foram formados por fortes ventos estelares.

A nebulosa tem cerca de 5 anos-luz de diâmetro, que é a distância daqui até nossa estrela mais próxima, Alpha Centauri, e tem cerca de 10.000 anos. Embora a nebulosa pareça um anel, é na verdade uma crosta oca rica em gás e poeira, cujo centro foi limpo por fortes ventos estelares que viajam a uma velocidade de cerca de 200 km / s.

Com curadoria de Philip Espinosa Wang.