Cérebro e memória podem ser destruídos por negligenciar esta sala de espera de demência e Alzheimer

As doenças neurodegenerativas como a demência e o Alzheimer são doenças muito complexas que devem ser tratadas na fase pós-diagnóstico. No que diz respeito à saúde, o provérbio “melhor prevenir do que remediar” enquadra-se perfeitamente neste conceito. A prevenção da saúde psicossomática em geral deve ser um ponto fixo no dia a dia, ajudando-nos a interceptar e tratar com antecedência doenças futuras mais graves. Para os olhos, por exemplo Após os 50 anos, ignorar esses sinais é o primeiro passo para a perda total da visão. Portanto, o acompanhamento médico é sempre necessário, especialmente se for na presença de certas indicações.

Estima-se que até 2050, 150 milhões de pessoas em todo o mundo serão afetadas pela demência. A influência no surgimento de doenças mentais, como a doença de Alzheimer, é decorrente de 12 fatores concomitantes, um dos quais muitas vezes é subestimado. Dentre esses, além do tabagismo, hipertensão e idade, há outro: a audição.

A audição tem um impacto significativo na demência, qualquer que seja sua natureza. Em particular, fala-se de uma perda auditiva que não foi tratada adequadamente. O cérebro e a memória podem ser destruídos por negligenciar a sala de espera para demência e doença de Alzheimer, bem como danos ao sistema motor. Na verdade, as inter-relações entre audição, estabilidade e equilíbrio estão cada vez mais sendo destacadas.

Para aprofundar a pesquisa, a Universidade de Michigan examinou 114.862 aparelhos auditivos prescritos para perda auditiva de 2008 a 2013. Em 5 anos, descobriu-se que apenas 11% das mulheres e 13% dos homens usavam aparelhos auditivos de forma consistente. Os dados mostram que quem tratou da perda auditiva teria um risco 18% menor de desenvolver demência em comparação com os demais. Além de, Educação Publicado no Journal of the American Medical Association mostrou como níveis já moderados de surdez afetam claramente a estabilidade postural e o equilíbrio.

Além disso, as razões que associam a audição não tratada a formas de demência não são apenas biológicas, mas também psicológicas. Casos de surdez, mesmo os leves, podem ser constrangedores e levar à ansiedade, depressão e Estresse. Principalmente nos idosos, isso leva a uma sensação de maior solidão, que leva ao isolamento com redução dos estímulos cerebrais.

