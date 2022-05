Ferrara, doente no ginásio: ‘Me salvaram’

Ferrara. Naquele momento dramático, na última segunda-feira, 11 de abril, para Ursula Chipre (43), estavam as pessoas certas que salvaram sua vida. “Só frequentei a academia Bodyland em San Martino por um mês, diz ele, quando certamente perdi a consciência porque realmente não me lembro de nada; O que tenho em mente, além dos cuidados que recebi durante os dez dias no hospital, é que, graças a três anjos da guarda, ainda estou vivo”. Os três anjos da guarda que imediatamente intervieram depois de entender a gravidade da situação são o dono da academia Cristiano Tirontoli, Ciro Colemodio e Michel Tonon que passaram de clientes a enfermeiros.

“A primeira coisa que fiz – lembrei-me da dona depois de ver Úrsula no chão – foi começar a massagear seu coração. No entanto, tive que usar o marcapasso que mantemos regularmente na academia e que fiz um curso de uso; Então pedi a Michelle que tomasse meu lugar para continuar a massagem cardíaca enquanto eu pegava o aparelho e o colocava de volta para uso; Ciro do técnico Basket Ferrara, que vivenciou a mesma situação pela segunda vez na vida. Enquanto isso, minha esposa, Tiziana, ligou para a Cruz Vermelha, que chegou pouco depois, pegou a situação e nos disse que fizemos todas as operações exatamente como foram feitas, e por isso salvamos uma vida em Úrsula”.

Depois de ser levada ao hospital e em coma de drogas, Úrsula só acordou na terça-feira. “Devo tudo a eles – ele finalmente foi declarado fora de perigo – no hospital, eles colocaram um desfibrilador subcutâneo no qual terei que aprender a viver para sempre, mas comparado ao que poderia ter acontecido, parece-me que as coisas funcionaram Multar. Na verdade, há quatro anos, fiz uma operação cardíaca para reconstruir a válvula, mas os médicos disseram que o que aconteceu comigo não tinha nada a ver com o episódio anterior.” Os donos das academias, que talvez estejam tão felizes quanto Úrsula com o final feliz da história, querem ressaltar a importância de ter um desfibrilador e saber usá-lo da maneira certa para alguns dos lugares que muitas pessoas frequentam.”

© Reprodução reservada