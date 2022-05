Esta cor de unha será o primeiro sinal de alerta de colesterol alto, mas poucos sabem disso

Nosso corpo nos envia sinais sobre nosso estado de saúde que, se absorvidos imediatamente, nos ajudarão a intervir imediatamente. Observar a superfície das unhas pode revelar muito sobre nossa condição, Inclusive, como já vimos, Tenha um ataque cardíaco leve iminente. Em particular, devemos prestar atenção a algumas das mudanças pelas quais isso está passando.

Bem, essa cor de unha será o primeiro alarme que o corpo nos enviará dizendo que o colesterol está muito alto. Se aprendermos a entendê-lo logo, podemos intervir muito cedo, para evitar que a situação se agrave. É bom explicar que o colesterol é uma substância produzida pelo fígado e, portanto, está naturalmente presente em nosso organismo. Uma proporção menor é consumida através da alimentação. O colesterol em si não é prejudicial. Fala-se de perigo quando seu valor ultrapassa 240 mg/dL. Nesses casos, de fato, níveis elevados aumentam significativamente o risco de ataque cardíaco e derrame e, em geral, podem exacerbar doenças do sistema circulatório. Estas são as razões pelas quais é importante manter esse valor sob controle. A melhor maneira de fazer isso é através de um exame de sangue simples.

Quantas vezes você notou marcas na ponta dos dedos. De fato, os deuses são notados pontos brancos Nas unhas, ou assumem uma cor mais escura. Bem, quando notamos pequenas ondulações que tendem ao roxo ou marrom, não nos esquecemos do problema. Se isso for devido a um golpe, o hematoma sob a unha cicatrizará naturalmente dentro de alguns dias. Mas se isso não acontecer e os sinais permanecerem visíveis, o problema pode ser outro. Na verdade, esses sinais podem servir como uma campainha de alarme para problemas de trânsito. Na prática, o sangue, que não circula suavemente, luta para chegar às extremidades do corpo. “Linhas finas escuras” podem aparecer nas unhas das mãos e dos pés. Especificamente, uma das razões é o alto nível de colesterol no sangue, o que leva a um bloqueio parcial das artérias e canais pelos quais o sangue passa.

Portanto, ao perceber a presença desses sinais, é recomendável consultar um médico, a única pessoa capaz de avaliar nosso estado de saúde.

