No Science Park District, Ministro da Universidade e Pesquisa, Maysa – Ciência e Tecnologia

Participou da renovação do protocolo do sistema Argo. Mais de dez milhões a caminho: “O treinamento é essencial”

Mais de 10 milhões de euros até 2023. O sistema Argo está em funcionamento. O protocolo foi renovado pela Ministra da Universidade e da Pesquisa Maria Cristina Mesa, e por Mise e pelo Presidente da Região de Fedriga. Argo é uma iniciativa coordenada pelo Area Science Park, em que 50 parceiros, entidades e empresas públicas desenvolvem projetos baseados na transformação digital do negócio, na plataforma de genômica e genética, criando negócios ecológicos sustentáveis ​​e assentamentos no retroposto de Trieste.

Com o plano de recuperação, outro financiamento virá. A formação é a pedra angular de tudo e a ministra destaca que é preciso competência e rapidez para transferir conhecimentos para o mundo empresarial: “CEm primeiro lugar quero uma boa ideia porque sem boas ideias não vamos muito longe e depois muita precisão e processo e até reformas e simplificações importantes do sistema que permite dar este salto que tem que ir da investigação ao impacto no mundo do trabalho e no bem-estar da população, então é um grande salto“

De acordo com o presidente da região da Fedriga, a FVG também pode ter um papel de destaque na pesquisa do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Simplificação básica e aceleração de operações. “O parque científico da região está pronto para fazer a sua parte para se tornar um ponto de referência como centro de pesquisa nacional e europeu.

A presidente Christina Petrillo afirma:Estamos disponíveis conforme o espírito, estilo e tradição desta instituição para apoiar, com as nossas competências e transferência de tecnologia, noutras ações de desenvolvimento de modelos de inovação, para apoiar os demais que são coordenadores, por isso nós“