5 exercícios incomuns para fazer todas as manhãs para obter nádegas perfeitas e harmoniosas

Um dos pontos do corpo que tendemos a tentar melhorar ou melhorar com roupas adequadas são as nádegas. Nesse ponto, é bom ressaltar que o lado bom (B) muitas vezes não depende apenas dos exercícios que fazemos. Por esse motivo, seria apropriado combinar exercícios tradicionais de alongamento muscular com exercícios corretos colocar.

A melhor hora para enrijecer seu corpo é lá manhã Assim que você acordar. Entre outras coisas, fazer atividade física melhorará nosso humor em geral e nos fará começar com equipamentos adicionais.

Então, vamos ver esses 5 exercícios incomuns que devem ser feitos todas as manhãs para obter nádegas perfeitas e tonificadas que são a inveja dos melhores fisiculturistas.

Vamos começar com a ponte Gliott

Imediatamente após o aquecimento, começamos com um exercício leve, mas muito eficaz. Vamos deitar de costas no chão, colocar os pés no chão e dobrar as pernas. Dessa posição, levantamos os quadris e contraímos as nádegas sem dobrar as costas. Repita o exercício 20 vezes.

Uma boa dose de cardio com estocadas

Depois de assistir ao primeiro dos cinco exercícios incomuns que devem ser feitos todas as manhãs para ficar com as nádegas perfeitas e tonificadas, vamos passar para um mais dinâmico. Os pulmões são ideais para tonificar não só as nádegas, mas também as pernas. Fique ereto e com as costas retas, dê um passo à frente dobrando os joelhos em um ângulo de 90 graus. Volte à posição inicial e repita com a outra perna, 20 vezes para cada perna.

Obviamente, o querido e amado agachamento

Todo mundo sabe disso exatamente porque é o melhor exercício para enrijecer as nádegas. Começamos sempre em pé, ligeiramente com as pernas afastadas e sempre descemos com as costas retas e as nádegas retas. Mantenha as nádegas contraídas por alguns segundos e depois volte à posição inicial.

Estocada búlgara para fortalecer as nádegas e as pernas

Para esses tipos de estocadas, você precisará apoiar uma cadeira ou sofá. Fique em pé com os pés em uma dessas superfícies e mantenha o equilíbrio. A partir daqui, basta executar uma estocada normal como a descrita acima.

cadeira escondida

Para terminar o circuito fazemos este exercício, que ajuda muito a enrijecer as nádegas. Com os ombros e o corpo totalmente contra a parede, começamos a nos abaixar e a dobrar os joelhos como se quiséssemos sentar. Será necessário parar quando as nádegas estiverem na mesma altura da pelve e a resistência estiver nesta posição por pelo menos 30 segundos.