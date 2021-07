Jesi: “Virosphere” Um artigo para todos, na ciência, com o Professor Massimo Clemente – Jesi – CentroPagina

JESI – Journey é uma experiência educacional muito interessante na história da virologia, do passado ao futuro. ele é’ “virosfera”“A viagem para a virologia, a especialidade biomédica mais fascinante”, co-escrito por Massimo Clemente e Giorgio Palo. O volume foi apresentado na Fundação Cassa di Risparmio di Jesi, na sala de conferências do Palazzo Bisaccioni, durante um encontro interessante e participativo.

O volume, publicado pela La Nave di Teseo, mostra a existência de dois grandes cientistas em estreita colaboração, cada um com seu próprio estilo narrativo, e nem sempre gosta dos holofotes da mídia, mesmo que a virologia se torne seu símbolo. introdutório por Vice-prefeito Luca Bottini, Críticas às comunicações feitas durante uma pandemia. “Agora é a hora de relatar comunicações válidas sobre um assunto tão importante”, disse Bottini. Entusiasmado com o livro O novo Presidente da Fundação Carisj, Engenheiro Paolo Morosseti, em seu primeiro lançamento público: “Tenho a honra de receber Massimo Clemente, parceiro do Carisj, para apresentar seu artigo, um livro que permite até uma pessoa comum como eu entrar no mundo da virologia. Aconselho a leitura, convence e ajuda a ler com bom gosto e clareza. ”

“Hoje os virologistas crescem como cogumelos no outono, e estamos muito preocupados com o fato de que muitas ninharias podem, com o tempo, mudar negativamente a percepção da sociedade sobre a disciplina e o método científico em geral,”Professor Massimo Clemente, Gicino, Durante anos também foi diretor do Laboratório de Microbiologia e Virologia do Hospital San Raffaele. Correndo o risco de subestimar o papel devido aos ecos da mídia levantados durante a pandemia, o professor Clemente responde com um grupo de cientistas do passado e do presente, começando pelas muitas batalhas vencidas (hepatite, papilomavírus, HIV …) para aproximá-los. Em um capítulo do livro.

“Estes são os ativistas da virologia”, disse o professor Clemente. Foi apresentado por Jacques Monod, autor de Opportunity and Necessity em que relata o papel social da virologia na sociedade a Walter Gilbert, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1980, que em 1986 desenvolveu uma teoria: o “mundo Rna” up a Charles Darwin e ao cientista e bioquímico húngaro Catalin Cariko, que foi responsável pela descoberta da vacina mRna para terapias com proteínas.

“O futuro da vacina Messaggero mRna poderia ser seu uso para reconstituir outras vacinas, desenvolver outras, desenvolver novos medicamentos para imunoterapia para certos tipos de câncer e direcionar a reconstrução de tecidos danificados”, explicou Clemente, que definiu sua própria “virologia domínio.” «Artigo científico autêntico, mas capaz de abordagem popular Também permite que o leigo do assunto entre no mundo da virologiaComo esse jovem sistema nasceu e em que base ele está se desenvolvendo? O que são vírus e como eles permanecem dentro de nós? Como funcionam as vacinas antigas e novas, o que são e por que são os tratamentos mais eficazes para se proteger? Como essas drogas poderosas foram desenvolvidas? Neste livro, forneci um vislumbre abrangente e acessível do mundo da virologia: um sistema incrivelmente fascinante, conectado à vida cotidiana, à história de nossa sociedade e de nossa saúde, muito mais do que geralmente se acredita. ” Um livro otimista «para o futuro, no desenvolvimento da disciplina, para enfrentar esses aspectos polêmicos que às vezes aparecem. Também queríamos sugerir um futuro virologista que assumisse o cargo, um trabalho que incorpora um novo interesse nos jovens ”, acrescenta.

Virologista de Jesi Massimo Clementi

Agradado pelas perguntas contundentes do jornalista Giovanni Vilosa, diretor do encontro, o professor Clemente elogiou o trabalho dos profissionais de saúde: “Se a frivolidade da Covid-19 afetou negativamente sua variabilidade bem como a adesão às vacinas (recurso perdeu mais 3 milhões de 60 pessoas que não foram vacinadas), é verdade que era uma infecção nova, e ninguém poderia prever que seria tão disseminada, que poderia haver tal tendência epidêmica Graças à atividade médica, a saúde italiana tem estado na vanguarda No rastreamento de variáveis: este é um vírus que precisa de variantes. ” Clemente destacou a importância de usar máscaras Também externamente, a direção da vacinação. “Gostaria que houvesse mais informações – acrescentou Clemente – mas nosso país é uma forte garantia de liberdade individual para todos, então a vacinação não é obrigatória. Somos a sociedade mais positiva, não impomos a vacinação obrigatória, mas em alguns casos sim. pode ser necessário. Basta pensar que o vírus se alimenta passando de um indivíduo para outro. Quando o coronavírus infecta uma célula, desenvolve pelo menos mais 3.000 células, muitas morrem, mas algumas mudam e sobrevivem, e infectam outras. ” A importância de uma vacina nRna voltada para o futuro podem ser vacinas que podem ser reparadas e corrigidas, usadas para influenza mesmo com maior eficácia.