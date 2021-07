Estenose diverticular do cólon, o que é e qual intervenção requer

estenose divertículo O cólon sintomático é o resultado da diverticulite, que pode levar ao estreitamento da luz em idosos, impedindo a passagem das fezes.

Intervenção precisa, mas repetitiva

“Às vezes – explica o professor Giuseppe Pappalardo, professor de Cirurgia Geral da Universidade La Sapienza de Roma – em casos de inflamação aguda, continuamos com o tratamento médico, mas muitas vezes é resolvido com cirurgia.”

A intervenção, segundo especialistas, é realizada apenas em caso de real necessidade, principalmente entre os idosos. A operação envolve a remoção da parte afetada. O paciente permanece no hospital por pelo menos dez dias. “São intervenções importantes – explicou o médico – mas são frequentes”.

Infecção e disseminação

Nos Estados Unidos, cerca de 300 mil pessoas são hospitalizadas a cada ano com diverticulite com 1,5 milhão de dias de internação: são os números revelados pela Sice, a Sociedade Italiana de Cirurgia Laparoscópica e Novas Tecnologias. e a A terceira doença O trato gastrointestinal é mais comum e requer tratamento hospitalar.

A diverticulose colônica é mais comum em países ocidentais e afeta principalmente pessoas idosas. A incidência aumenta com a idade: 10% dos casos com menos de 40 anos, 25% com 60 e 50% em pessoas com mais de 80 anos.

As complicações da doença geralmente são relatadas em 5% das pessoas com diverticulose há pelo menos dez anos. “No Reino Unido – explica Saip – isso acontece quatro vezes em 100.000, o que corresponde a cerca de 2.000 casos por ano.”