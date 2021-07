Novo livro do senador Cattaneo: “Armado de ciência para conhecer a realidade e enfrentar o presente” Armada com a ciência, a senadora da Progéria, Elena Cattaneo, escreveu para mostrar as armas do método científico para evitar “ser arrastada para sugestões e tendências perigosas”.

O título do recente livro da senadora Elena Cattaneo, professora de Farmacologia da Universidade de Milão, “Armed with science”. As páginas ilustram a importância de “competir com as armas do conhecimento”.

Professor, o senhor escreveu em seu livro que o cientista não deve atuar sozinho, mas sim ter um papel social e destacar a comunicação no que faz no laboratório. A pandemia ajudou nessa tarefa, mas o que precisa ser feito para melhorar a relação entre o cientista e o cidadão?



“Não há nada na ciência que não possa ser explicado. Desde que o pesquisador compreenda o nível de competência de seu público e, sobretudo, as dúvidas, medos e questões éticas que podem surgir diante de fenômenos novos e inesperados. A confiança na ciência deve ser construída dia a dia, contando sucessos e fracassos, explicando que demora para chegar a novos conhecimentos e que cada resultado, antes de ser anunciado, deve passar pelo escrutínio de milhares de estudiosos, prontos para verificá-lo e se precaver de qualquer possível erro. ”

Ciência como música. Os cidadãos exigem respostas imediatas para problemas complexos, falta de risco e notícias confiáveis. Como isso pode ser reconciliado com a ciência oposta, especialmente à luz de informações aparentemente malucas sobre vacinas? O que são notícias falsas? Às vezes, são alimentados pelos próprios políticos. Quais são os meios que o cidadão deve encontrar?

“Neste ano e meio vimos uma nova relação com a ciência. Mas uma repetição repentina e sem precedentes demonstrou as dificuldades de comunicação entre mundos que não se conhecem. Isso explica porque muitos acreditam que podem exigir certeza da ciência sob comando .Só educando políticos e cidadãos “Com como funciona a pesquisa” será possível superar esses obstáculos e entender que não existe a “decisão ideal” e sem risco. Em vez disso, existem dados, resultados e evidências sobre as quais basear nossas escolhas, coletivas ou individuais, e assumir a responsabilidade pelas consequências de vez em quando. Nosso cérebro também é vítima de erros de raciocínio ou “preconceito”. O método científico é a “arma” indispensável para reconhecê-los para que os cidadãos possam fique atento e informado. ”

Política e ciência. Amigos – inimigos. Qual é o impacto das influências políticas sobre os cientistas?

“No meu livro, cito as palavras de Jacques Monod, um biólogo francês, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Monod escreve em seu livro For the Ethics of Knowledge que, quando fazemos pesquisas em nossos laboratórios e descobrimos coisas que ninguém mais sabe, o fazemos com base em um compromisso implícito, mas não negociável. Dizer como vão as coisas, comunicar fatos, realizar cada comportamento para que se abram espaços de liberdade que permitam que cada ideia racional seja comparada com outras e avaliada. Comportamentos a realizar mesmo quando é a política que quer distorcer ou negar dados científicos, talvez para obter ou manter consenso ao ceder aos medos instintivos dos cidadãos. “

OGM e agricultura orgânica, em quem confiamos? No livro Itália, que às vezes perde sua credibilidade sem motivo, é descrita como segura do ponto de vista da qualidade dos produtos, Are we calm? Existem “truques” para entender quando compramos algo desnecessariamente caro porque é retratado como sobrenatural?

“Também aqui o método científico vem em nosso auxílio, ajudando-nos a examinar criticamente a desinformação – às vezes ‘terrorista’ – e a avaliar a realidade à luz das evidências disponíveis. Não é suficiente citar um estudo científico geral para apoiar a maior saúde de um determinado produto, talvez para nos convencer a pagar mais por ele. Será necessário saber analisar a robustez desse estudo e é por isso que me refiro ao capítulo 7.5 do meu livro, “Vademecum para a leitura de um estudo científico”. Ao fazer isso, muitas vezes acontece que as condições sob as quais os experimentos foram realizados não se aplicam na realidade e, portanto, não são úteis para a compreensão do efeito do consumo normal de um determinado alimento em nossa saúde.

Armados com a ciência, somos soldados bem equipados, mas podemos nos educar (como não cientistas) e como enfrentar a derrota que inevitavelmente enfrentaremos?

“Os fracassos são passos inevitáveis ​​e indispensáveis ​​no caminho para a vitória sobre algo novo. É tão válido na ciência quanto na vida cotidiana, mas na ciência os fracassos são especialmente“ preciosos ”: devem ser compartilhados com toda a comunidade científica, então que outros cientistas podem evitar Cometer os mesmos erros novamente. Cada caminho se fecha, cada hipótese que não resiste à comparação com a realidade dá lugar a mais persistência e verificação: assim, graças a este processo contínuo de tentativa e erro, o homem constrói dia do conhecimento por dia.

