Treinador japonês Pokémon GO Consegui manter um Esporte Clube Por 1.422 dias, ou quase quatro anos consecutivos, depois que Blissey foi colocada sobre ela. Considerando que Pokémon GO foi lançado no Japão há cerca de 1.800 dias (22 de julho de 2016) e se manter na academia por mais de um dia muitas vezes é muito difícil, este é um recorde absoluto, mesmo que neste caso haja Maquiagem. O homem também forneceu uma foto de origem para testemunhar em seu registro e, em seguida, explicou como a obteve.

O usuário do Reddit BootsMade4Walking manteve o registro anterior de retenção de academia, que conseguiu durar 1.332 dias e sete horas, mas o perdeu para alguém cujas coordenadas de GPS foram adulteradas.

Mas vamos ao sistema que o gerenciador de arquivos usa, que nada mais é do que uma exploração da ditadura. O bravo japonês é um professor universitário de Tóquio, que se identifica como “o jogador de Pokémon GO mais forte da Universidade de Tóquio” (quem sabe se ele também relatou isso em sua biografia). Quando ele abriu o ginásio ele estava lá China para trabalho. Normalmente ele não tem internet grátis lá, mas naquela manhã ele conseguiu fazer login com sua conta do Google. Agora, Pokémon GO não pode ser jogado na China, apesar do layout das rotas. Você entendeu o truque? O ginásio está localizado principalmente em uma área onde não há jogadores. Na verdade, o pobre Plessy é mais um prisioneiro do que um herói. China sempre nos dá grande satisfação