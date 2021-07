Arte e Ciência em Spoleto com a Fundação Carla Fendi. Entrevista com a Presidente Maria Teresa Venturini Fendi

Fundada em 2007 a mando do empresário e filantropo falecido em 2017, leva seu nome e hoje lidera a Fundação Carla Fendi. Maria Theresa Venturini Fendi Que, na caminhada iluminada de Tia Carla, continuem com persistência e paixão a missão de apoiar concretamente, mas não só, a arte, a moda e a cultura do nosso país. Na verdade, quando Maria Teresa Venturini Fendi assumiu a fundação, ela também quis introduzir algumas inovações, do ponto de vista interdisciplinar e abertura à ciência e tecnologia. Já em 2018, por ocasião do Festival dei Due Mondi, a Fundação implementou um projeto em estreita colaboração com o INFN, o Instituto Nacional de Física Nuclear e o CERN, o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, concebido numa base científica rigorosa, a fim de para promover a incrível origem do universo, desde o Big Bang até os dias atuais.

projeto atual Arte e Ciência em Spoleto, que foi inaugurada no domingo, 27 de junho de 2021, desenvolve-se em um caminho que inclui diferentes áreas da cidade da Úmbria, Do Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, à Torre Bonomo, ao Palazzo CollicolaPara homenagear duas grandes personalidades: Sol LeWitt (Hartford, 1928 – Nova York, 2007) e Anna Mahler (Viena, 1904 – Londres, 1988), Suas histórias extraordinárias se entrelaçam na terra de Spoleto. vamos dizer que ArteMagazine ele é Maria Theresa Venturini Fendi.

Como surgiu a ideia desse projeto que celebra a memória de dois personagens à distância?

Sol LeWitt e Anna Mahler são grandes personagens, mas suas histórias quase sempre são mal compreendidas ou ignoradas. Então estou especialmente feliz por ter realizado este projeto porque a história desses dois personagens teve que ser trazida à luz, naquele contexto específico. Como instituição, fizemos um estudo muito abrangente e descobrimos que Sol LeWitt, o grande artista conceitual americano, e Anna Mahler, a escultora vienense filha de Gustav Mahler e Alma Schindler, escritor, músico e músico de muitos jovens artistas europeus da secessão, ambos habitam Spoleto há décadas. LeWitt foi iniciado neste local pela galerista Marilena Bonomo, enquanto Malher estava lá por acaso. LeWitt foi dividido entre Nova York e Spoleto, e depois da guerra Mahler morou em Londres, Los Angeles e Spoleto. Ambos viviam na Umbria seis meses por ano. As filhas de Lewitt nasceram e foram para o jardim de infância aqui em Spoleto. Nem Lewitt nem Mahler vieram aqui especificamente para o festival. Pelo contrário, eles viviam uma vida muito privada e reservada, e ambos eram extremamente tímidos. Então eu pensei que um pedaço de New York Post Pop Art e Central European Vienna of the Secession, plantado em Spoleto, era realmente algo incomum, que não tinha se destacado antes, então eu devo dizer a ele.

Sol LeWitt e Anna Mahler se conheceram em Spoleto?

Não, eles nunca se conheceram. No entanto, eles tinham alguns pontos em comum e emoções. A primeira é definitivamente que eles são tímidos e reservados. Depois, a paixão sem limites pelo trabalho, ao qual dedicaram toda a sua vida. Finalmente, um para Bach. Anna Mahler desempenhou seu papel muito bem, embora fosse totalmente dedicada à escultura. Lewitt também executou algumas composições musicais. Ele tinha uma mente muito matemática, o que pode ser deduzido dos muitos esboços e obras que deixou para trás.

Mahler tinha uma casa no centro de Spoleto, enquanto Lewitt ficava em Monteluco e geralmente chegava a Spoleto a pé. Ele viveu uma vida muito organizada. Era também atleta, gostava sobretudo de passear ao longo do magnífico aqueduto romano e depois ia à piscina municipal. É estranho imaginar isso, um artista vai dar um mergulho na piscina municipal. Anos-luz de distância dos artistas “estrelas” um pouco.

Ele viveu uma vida muito simples?

Eu diria muito espartano. Ele alegou que a vida do artista o aborrecia. Tanto LeWitt quanto Mahler eram totalmente dedicados ao trabalho, continuamente se esforçando para se superar em sua arte.

Então o projeto que você desenvolveu visa destacar as conexões entre eles e a relação especial que ambos têm com Spoleto?

Sim, também fizemos dois curtas-metragens, e dois curtas-metragens (“About Sol” e “Notes on Stone”, dirigidos por Gabriele Gianni, editor) sobre cada um deles, seu trabalho e sua relação especial com Spoleto, assim como sua amor por artistas da Úmbria do século 5 dez. Conta-se que Sol LeWitt, após sua estada em Spoleto, passou a usar cores inspiradas nos mestres do século XV. Malher também. Ela também conhecia bem Roma, pois estudou com De Chirico quando era menina.

O interessante é que embora nunca se conhecessem, seus herdeiros (filha de Anna Mahler, esposa de Marina e Sol Lewitt, Carol, Ed), enquanto viviam no exterior, decidiram manter suas casas em Spoleto, transformando-as em estúdios de artistas. Em seguida, eles criaram, no centro de Spoleto, uma instituição chamada Mahler & LeWitt Studios. A cada ano, o Coordenador de Língua Inglesa de Londres seleciona artistas de todo o mundo, pintores e escultores, mas também curadores, músicos e editores de arte para o programa de residência da instituição.

A Fundação Carla Fendi sempre teve uma visão multidisciplinar desde o seu início, mas sob sua gestão foi ainda mais longe, abrindo-se para a ciência e a tecnologia. Por que esse interesse?

A ciência sempre permeou a sociedade, agora mais do que nunca. A tecnologia interage com nossos corpos e fará isso cada vez mais. A própria arte é mediada por meios tecnológicos. Ciência é algo que se alia a muitas disciplinas, inclusive filosofia, música e teatro. Agora faz parte do nosso dia a dia e nos levará continuamente a um novo mundo, certamente diferente daquele que conhecemos hoje.

Ao receber a herança de sua tia, você teve dificuldade em assumir a instituição?

Não, não tive dificuldades porque trabalhei muito tempo com a minha tia, vivia com ela e nos conhecíamos muito bem. Às vezes, podia haver comparações no trabalho, mas havia uma forte harmonia. Hoje inspiro-me no teu dinamismo por continuar, de forma independente, o que tão generosamente quis deixar-me. Eu já estava na instituição na época de sua criação, mas devo dizer que fiquei muito satisfeita por ter sido escolhida como presidente. Acho que ela provavelmente ficará feliz com o que estou fazendo. Ela adoraria essa conexão com a ciência também. Ela sempre foi muito curiosa e muito aberta a tudo que olha para o futuro.

Voltando ao tema da ciência, durante a abertura houve um show especial …

Sim, uma performance do neurocientista cognitivo Vittorio Galizzi no Teatro Caio Meleso Spazio Carla Fendi, esta joia do século 17 na Piazza del Duomo, totalmente restaurada por Carla Fendi que hoje também leva seu nome. Gallese é um dos descobridores da teoria dos neurônios-espelho e sua palestra foi muito interessante porque ele explicou algumas descobertas neurológicas, após muitos experimentos, relacionadas aos mecanismos cerebrais envolvidos no uso da arte.

O projeto ficará de última hora com o Prêmio Carla Fendi, no próximo dia 11 de julho …

Este ano vamos entregar um prêmio a Marina Malher, filha de Anna e Carol Lewitt, esposa de Saul. Duas mulheres deram tanto a Spoleto, sem realmente pedir nada esse tempo todo. O prêmio é em dinheiro e os valores são para duas bolsas para artistas que vão interagir com arte e ciência e com moda e tecnologia.

Você se considera um pastor?

Não, minha tia era uma patrona, não posso dizer que sou. Tudo o que faço é graças a ela, como mencionei antes, por seu legado, não apenas tangível, mas também em termos de experiência. Eu me sinto como alguém que está praticando essa tradição.

Eu queria adicionar algo muito próximo ao meu coração e especialmente como neste projeto. Este é o afresco que criamos no Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, cobrindo toda a fachada que interage com os demais monumentos. Reproduz a pintura de parede de Sol LeWitt em cores muito vivas. Eu gostaria que fosse um bom presságio para todos.