Quase ninguém sabe, mas se você está nessa idade não aguenta

OKI é uma das drogas mais utilizadas. No entanto, algumas pessoas, devido à idade, ainda não podem tomá-lo. Vamos ver quem.

Embora possa ser considerado um medicamento de venda livre, tomar Oki também requer alguns cuidados.

Aoki: O que é isso?

À medida que a epidemia se espalhou nos últimos anos, entendemos a importância dos medicamentos e quanto tomar. Todos os medicamentos devem ser tomados com cautela, em particular, a conselho de um médico. Este é um passo essencial, pois há muitas pessoas que preferem fazê-lo sozinho em vez de confiar no conselho de seu terapeuta ou, em vez disso, Farmacêutico. Este último pode ser uma boa ideia se você precisar tomar medicamentos de venda livre.

Entre eles está o Oki, um anti-inflamatório não esteroidal usado para tratar dores relacionadas a operações e infecções do ouvido ou do sistema osteoarticular. Em geral, será contraindicado quando houver hipersensibilidade a cetoprofeno. De qualquer forma, será definido por um curto período de tempo.

Oki também está disponível comercialmente na forma de uma missão Oki. A diferença entre os dois está no ingrediente ativo. Estes são sacos bucais que o corpo pode absorver mais rapidamente. Por outro lado, o tradicional Aoki vem na forma de um pó em grânulos que se dissolve em água.

Quem não aguenta

A empresa farmacêutica que fabrica o Oki emitiu declarações de que nem todos podem tomá-lo. É o cetoprofeno que pode causar reações, como dissemos antes.

Os efeitos colaterais podem ser hipersensibilidade (que pode gerar broncoespasmo, crises de asma, rinite, urticária, alergia). Também pode causar reações anafiláticas graves que raramente são fatais.

Entre outros efeitos colaterais mais graves destacam-se:

úlcera

Insuficiência cardíaca e/ou renal

diátese hemorrágica

colite ulcerativa

Gastrite

Devido à presença deste elemento, Crianças menores de seis anos Eles não devem tomar Oki sob nenhuma circunstância. Além disso, o uso de AINEs pode prejudicar a fertilidade.