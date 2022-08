Mudanças de humor? A atenção pode ser um sintoma importante

Mudanças de humor? Atenção, pode ser um sintoma importante: Aqui está o que pode significar, não subestimá-lo.

Às vezes, durante o mesmo dia, pode Acontece que a felicidade e a paz se transformam em tristeza e ansiedade Em pouco tempo, e sem razão aparente que justifique tal mudança.

Mudanças de humor, ele diz humanidadesPode ser afetado por vários fatores, incluindo coisas que alteram os ritmos circadianos normais e, portanto, a produção de hormônios como melatonina e serotonina. Sintomas deste tipo se eles se repetirem. Nunca deve ser subestimadoEu também porque eles podem ser Também indicações para outra doença: aqui qualquer um.

Mudanças de humor? Cuidado, pode ser um sintoma importante desta doença

De acordo com o que você mencionou GreenMeUma mudança repentina de humor pode ser um sintoma de diabetes; Na verdade, as pessoas com esta doença são frequentemente afetadas por ela Mudanças de humor, incluindo estresse, depressão ou ansiedade.

Isso porque foi gravado no sangue Desequilíbrio dos níveis de glicose, ou talvez muito alto ou muito baixo; Parece que são exatamente esses, junto com

Má gestão do açúcar no sangue, o que leva a Estados mentais negativos frequentes e mudanças de humorClaramente, tem consequências para a qualidade de vida.

Alegadamente, níveis muito baixos Pode levar a condições como nervosismo, confusão, irritabilidade, fome, fadiga e até aumento da sudorese durante níveis muito altos Estresse, raiva, tristeza, cansaço, nervosismo, aumento da sede e às vezes desmaios.

Por outro lado, estresse, ansiedade e formas de depressão também afetam o diabetes, o que leva a níveis instáveis ​​de glicose capazes de alterar o humor; Então essas doenças parecem estar inter-relacionadas, a ponto de A ansiedade é muito comum em diabéticos (especialmente quando se trata de mulheres) em cerca de 30-40% dos casos, enquanto 1 em cada 4 sofre de depressão.

E por isso também, é realmente É sempre importante verificar seus níveis de açúcar no sangueTente mantê-los o mais estável possível e beneficie-se dos conselhos e cuidados de médicos especialistas.