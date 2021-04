Pesquisa e seleção de pessoal torna-se uma ciência exata – economia

Como óleo e água. Combinando dois elementos aparentemente incompatíveis entre si, para criar uma receita de sucesso, está a empresa de sucesso Reverse, uma empresa inovadora de busca de chefes cuja missão é transformar a pesquisa e a seleção de funcionários em uma ciência precisa, integrando know-how digital e humano. Fundada em 2017 a partir da visão de Danielle Baci e Alessandro Ragusio, ambos hoje executivos, a Reverse é a primeira empresa de busca e seleção de funcionários a digitalizar todos os processos de busca e seleção por meio de seu sistema digital e as únicas ferramentas na Europa para implementar a colaboração. Método de recrutamento. Este método garante especialização em todos os campos …

Como óleo e água. Combinando dois elementos aparentemente incompatíveis entre si, para criar uma receita de sucesso, está a empresa de sucesso Reverse, uma empresa inovadora de busca de chefes cuja missão é transformar a pesquisa e a seleção de funcionários em uma ciência precisa, integrando know-how digital e humano.

Fundada em 2017 a partir da visão de Danielle Baci e Alessandro Ragusio, ambos hoje executivos, a Reverse é a primeira empresa de busca e seleção de funcionários a digitalizar todos os processos de busca e seleção por meio de seu sistema digital e as únicas ferramentas na Europa para implementar a colaboração. Método de recrutamento. Esse método, que garante a especialização em todas as áreas profissionais, exige que as habilidades desafiadoras dos candidatos sejam avaliadas por escoteiros, especialistas na mesma categoria profissional do perfil a ser buscado e pertencentes a uma grande rede internacional que faz parte da empresa.

Distingue-se dos seus concorrentes pela utilização de uma abordagem científica, uma abordagem baseada em dados, pela invenção e utilização de ferramentas inovadoras, a Reverse é capaz de garantir objetividade e certeza de resultados. Enquanto a tecnologia cuida de todos os processos repetitivos, automáticos e de suporte, um profissional reverso pode se dedicar em tempo integral ao relacionamento humano e direto ao candidato. Nesse período, a Reverse está remodelando sua imagem ao focar tanto nesses aspectos que uma nova recompensa em breve será: Ciência de Recursos Humanos. “A realidade do oposto está em constante evolução – explica Bucky – crescemos e a imagem que escolhemos no início de nossa jornada não representa mais o que somos hoje. Nós a reorientamos: o oposto é a ciência aplicada aos recursos humanos . Mandatos de pesquisa e seleção para nós são fenômenos naturais. E por meio da ciência, os eventos que ocorrem em cada estado podem ser explicados por uma série de hipóteses, permitindo-nos preveni-los e antecipá-los. “

Além do recrutamento colaborativo, entre as inovações idealizadas e adotadas pela Reverse para resolver problemas contemporâneos de head hunting, destacam-se ferramentas como o Electronic Hound, e o ‘Hunting Dog’ criado no Reverse Labs, que é capaz de farejar registros de um candidato cronometrando em qual canal ele está. Uma vez localizado, ele pesquisa e coleta todas as informações sobre o filtro na web. O design do candidato também é interessante: para identificar as necessidades de negócios e arquivos pessoais a serem observados, o Reverse cria um quadro branco virtual no qual as necessidades da empresa são rastreadas de forma visual. O perfil desejado será formado neste quadro interativo, criando uma imagem clara e atualizada do candidato. O serviço de análise de reputação de trabalho é muito apreciado. Esta é uma pesquisa que a Reverse fornece ao cliente para compartilhar os dados que a tecnologia reuniu durante o processo de busca e seleção. Por exemplo, permite que você investigue por que alguns candidatos não estão interessados ​​na oferta de trabalho da empresa e é uma informação valiosa para ajudá-lo a tomar decisões importantes para conduzir a seleção ao sucesso.

Em 2020, a Reverse foi classificada pelo Great Place to Work em terceiro lugar entre as melhores empresas na Itália para trabalhar (2.049 funcionários), em primeiro lugar no ranking dedicado às melhores empresas para mulheres e premiado entre as empresas que preferem mais inovação nas operações internas. Está localizada em 4 escritórios, tem mais de 60 funcionários e se beneficia de uma comunidade externa, e uma rede internacional de mais de 500 escoteiros.