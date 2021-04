Covid Positive vai para o trabalho e para a academia e infecta 22 pessoas, presas com ferimentos – Corriere.it

Além disso, o homem então foi para a academia, onde começou a tossir enquanto a máscara subia, apesar de estar com febre de 40, ele gritou: “Eu vou bater em todos vocês”. Só no final do dia ele fez exames e deu positivo para o Coronavírus. Consequentemente, o homem de 40 anos infectou oito pessoas diretamente: cinco de seus companheiros e três pessoas que estavam na academia quando ele chegou. Essas oito pessoas, por sua vez, transmitiram o vírus a outros 14 familiares, incluindo três filhos (um tinha apenas um ano). Felizmente, nenhum deles acabou no hospital. A polícia voltou a ele após meses de investigações e o prendeu (então ele foi solto): ele terá que responder aos ferimentos.