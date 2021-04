Conexões científicas: redes

Com esta mensagem, partindo da história associada a um recente anúncio da Agência Italiana de Medicamentos (AIFA), gostaríamos de chamar a atenção das instituições científicas italianas para a importância da comunicação pública e institucional da ciência e, em particular, da profissionalização do papel do Mestre em Comunicação Científica Italiana.

Na verdade, no último dia 23 de março, a AIFA fez Publique um aviso Nomear quatro oficiais de comunicações por tempo indeterminado. Os requisitos de admissão incluem cursos de graduação nas áreas humanas e sociais apenas: sociologia, ciências da comunicação, humanidades e filosofia. Para além das habilitações académicas no domínio científico, não são considerados os cursos de formação de pós-graduação no domínio da comunicação científica. No entanto, é atribuído um grau superior àqueles com qualificações relacionadas com a formação de pós-graduação, como doutoramentos e mestrados, na área da farmácia: uma situação que dificilmente ocorrerá no caso dos licenciados em ciências humanas e que também não garante especificidade específica. Treinamento ou proficiência no setor de comunicação científica.

Porém, na Itália, há vários anos, professores universitários de primeiro e segundo níveis atuam com o objetivo de formar profissionais neste setor. Qualquer pessoa com um diploma pode acessar esses cursos. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente entre os graduados nas disciplinas STEM. Mesmo os Mestres mais jovens, em comparação com o programa histórico operacionalizado na SISSA em Trieste, já adquiriram significativa experiência educacional. Basta dizer que o Mestrado em Comunicação da Universidade de Milano-Bicocca acaba de concluir sua décima sessão e que o curso da Universidade de Ferrara está em sua vigésima sessão. Também foram recentemente instituídos mestrados em Ciências da Educação e Comunicação na Universidade de Modena, Reggio Emilia e na Universidade de Bolonha. Portanto, em todo o território nacional é cada vez maior o número de profissionais com competências específicas: dirigir-se efetivamente ao público e interagir com o mundo da investigação, incluindo os sectores biomédico e farmacêutico.

Especificamente, a AIFA é uma instituição científica que reúne habilidades e conhecimentos de vários tipos: farmacologia, química, toxicologia, medicina, biologia, biotecnologia, etc. Tanto para a comunicação interna como para a comunicação geral, são necessárias competências e conhecimentos igualmente transversais, que o Mestrado em Comunicação Científica disponibiliza. Em geral, no estado de incerteza e de exposição massiva na mídia em que a ciência se encontra, o papel social da comunicação científica é tão importante que a promoção dessas figuras profissionais específicas beneficiará a todos. Assim, o problema não é que os graduados em Ciências da Comunicação ou Filosofia sejam aceitos nesses editais, mas a formação geral após a graduação não é avaliada. Nem mesmo a licenciatura em medicina ou biologia, aliás, faz de quem a obtém um meio de comunicação científico, como infelizmente foi constatado neste ano epidemiológico. Na verdade, os participantes da comunicação científica vêm de diferentes percursos formativos, apresentando conceitos e ferramentas provenientes de diferentes áreas de especialização que enriquecem as oportunidades de crescimento nesta área.

Por isso, é necessário, hoje mais do que nunca, promover o diálogo entre os comunicadores da ciência, para que possam fazer ouvir a sua voz. Estamos convencidos de que um mestrado universitário ativo na Itália pode atuar como catalisador; Não são muitos, mas são muito conhecidos e, muitas vezes, compartilham os mesmos tutores. Gostaríamos, portanto, de convidar os dirigentes destes Mestres a juntarem-se a este esforço e conceberem uma nova joint venture que, se necessário, permita dar uma identidade clara aos profissionais da comunicação científica e, portanto, também no campo institucional. Também queremos convidar todos os comunicadores de ciência italianos ativos em todos os campos para apoiar esta ideia e perseguir intenções que já foram expressas muitas vezes. Pedimos que seja feito um esforço para o bem da cultura científica italiana e da sociedade. Isso pode e deve ser feito, junto com todos.

Relatamos uma petição sobre o tópico lançada no Change.org: https://www.change.org/p/nicola-magrini-direttore-generale-agenzia-italiana-del-farmaco-aifa-si-apra-anche-ai-comunicatori-della-scienza

Os Signatários

Ricardo Lucentini Mestre em Comunicação Científica e Inovação Sustentável, Milano Bicocca

Antonio Scalari Mestre em Jornalismo e Comunicação Corporativa para a Ciência, Ferrara

Nicole Tychy Mestre em Jornalismo e Comunicação Corporativa para a Ciência, Ferrara

Jacobo Mingarelli, Mestre em Comunicação Científica e Inovação Sustentável, Milano Bicocca

Serena La Rosa, Mestre em Comunicação Científica e Inovação Sustentável, Milano Bicocca

Silvia Rapisarda Mestre em Comunicação Científica e Inovação Sustentável, Milano Bicocca

Asia Moretti, Mestre em Comunicação Científica e Inovação Sustentável, Milano Bicocca

Julia Tinkani Mestre em Ciências da Comunicação, Pádua

Kiara Sabelli, Mestre em Ciências da Comunicação, Trieste

Anna romano Mestre em Ciências da Comunicação, Trieste