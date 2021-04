Existem especiarias milagrosas que não usamos com frequência na mesa, mas são uma verdadeira mina de ouro da saúde

Era uma vez uma das especiarias mais famosas que tinha um lugar permanente nas mesas dos gregos e romanos. Tal como temos hoje um saleiro e todas as especiarias, antigamente se usava o porta-cominho. Existem especiarias milagrosas que não usamos com frequência na mesa, mas são uma verdadeira mina de ouro para a saúde. São várias qualidades, mas na Itália é difícil encontrar o espaço que merece. Em vez disso, vamos ver com nossos especialistas por que devemos usar cominho com tanta frequência na cozinha.

Na tradição indiana, é o armário de remédios

Na tradição natural centenária AyurvedaEssa especiaria, tão rica em propriedades benéficas para o nosso corpo, equivale a um pequeno armário de remédios. No entanto, vamos definir de imediato o que pode ser um talento cientificamente não comprovado: Ajudar a perder peso Alguém, na esteira de possíveis notícias falsas que nos fariam perder peso, também incluiu o cominho. Certamente tem a vantagem de acelerar o metabolismo por meio da termogênese. Mas seria totalmente errado pensar em usar cominho, sem combinar uma dieta balanceada com atividade física, para emagrecer rapidamente.

Todos os benefícios para o nosso corpo

Existem especiarias milagrosas que usamos muito pouco na mesa, mas são uma verdadeira mina de ouro da saúde e são especialmente úteis para:

Atua como um antiinflamatório natural.

Facilita o relaxamento mental, desestressa;

Melhorar a respiração

Elevar nossa qualidade respiratória, mastigar as sementes para eliminar o mau hálito;

Reduzindo o colesterol.

Melhorar a digestão

Ele fortalece o sistema imunológico com sua riqueza em ferro e antioxidantes.

Observe também que o cominho nas tradições orientais é altamente valorizado pelas mulheres, pois alivia a dor menstrual e combate a osteoporose.

Como usar na cozinha

Nossos leitores que amam a culinária étnica e que sabem quantas vezes já comeram cominho sem saber. Na verdade, ele está incluído em muitos molhos de pratos mexicanos e indianos, bem como em pratos espanhóis e sul-americanos. Em muitos países do norte da Europa, o cominho faz parte do queijo como sabor. Podemos encontrá-lo facilmente à venda em pó, mas também em sementes inteiras em supermercados, na web e em ervas. Geralmente não tem contra-indicações, com exceção de mulheres grávidas. Mas, como sempre, talvez por ser um produto que não tenha sido usado antes, pedimos conselho ao nosso médico.

