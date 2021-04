Vacinas, uma viagem ao centro de ciências

A partir de 6 de maio, o Instituto de Pesquisa Pediátrica de Pádua realizará uma revisão de uma publicação científica dedicada ao tópico das vacinas Covid. O evento foi idealizado e promovido pela Professora Antonella Viola, Diretora Científica do Instituto Citt della Speranza de Pesquisa em Pediatria. Cada reunião fornecerá informações científicas e opiniões para fornecer a todos os ouvintes ferramentas úteis e confiáveis ​​para uma melhor compreensão do tópico relevante como ele é, e nem sempre é fácil de entender. Os quatro encontros tratarão da história das vacinas, para entender como nasceram com a Professora Andrea Greenoglio, Professora de História da Medicina e Bioética da Universidade Vita Salute San Rafael, Milão; O Centro Interdepartamental de Ética e Integridade na Pesquisa, com foco especial no que vem sendo desenvolvido para a atual epidemia, graças a um estudo aprofundado com a Professora Maria Ricinho, Professora Titular de Patologia Geral e Líder de Grupo da Universidade Humanitas e da Humanitas Research Center, Milão.

Outras reuniões

Os encontros seguintes incidirão sobre os desafios futuros que a vacinologia terá de enfrentar com o Professor Sergio Aprenani, Diretor Científico do Instituto Nacional de Genética Molecular (Ingm) Romeo e Enrique Invernessy; Professor de Patologia Geral – Universidade de Milão, e por fim, a exata questão da ética: a possibilidade de garantir oportunidades iguais para todos os povos do mundo no que diz respeito ao uso de vacinas, tema que será discutido com Gino Strada, fundador e CEO de Emergências. As reuniões serão gravadas e, em seguida, transferidas para Fundação Cidade da Esperança Semanalmente, para que sejam visíveis a todos os usuários interessados. Os diálogos serão convertidos em podcast para uso posterior. O ciclo de encontros faz parte do evento “Viagem ao Centro de Ciência”, promovido pelo Instituto de Investigação Pediátrica de Pádua, já na sua quarta edição, e tem como objetivo promover a boa comunicação científica dirigida ao grande público.