Spinaceto, protestando contra a evacuação do ginásio popular: Vivarelli o suspende

O expurgo foi suspenso, mas não cancelado, após a mobilização da realidade social. Foi o que aconteceu nas últimas horas no popular ginásio Asd Street of Life em Spinaceto, propriedade da Câmara Municipal de Roma, e que funciona há vinte anos numa escola abandonada. Tam Tam começou a fazer as malas nos últimos dias: quarta-feira, 28 de abril, às 8h, guarnição na rua Avolio 60 / a, ao lado do Teatro della Dodicesima, outro espaço de propriedade do Capitolino.

O procedimento de restauração de autoproteção começou há cerca de dois meses pelo Capitoline Heritage Department: o prazo era para terminar amanhã. Na verdade, o despejo estava confirmado, até poucas horas atrás, apesar do recurso pendente e da audiência marcada para 21 de outubro de 2021. Assim, a solidariedade em relação ao destino do ginásio aumentava com o passar das horas. E com isso, também, o surgimento da mídia.

Pela manhã chega o cargo de assessora patrimonial Valentina Vivarelli anunciando a suspensão da evacuação e o pedido Resolução 363/2020, Que confia provisoriamente os espaços aos franqueadores até a licitação, que deve, nos planos do município, ocorrer após a publicação da lista de cessão deste patrimônio, que está prevista para um prazo de cinco anos e não ainda foi aprovado. Diferenças Interior da maioria dos pentastellata. O marco é a Resolução 140 de 2015, após a qual foram encaminhados pedidos de mora no mercado de aluguéis e despejos, muitos dos quais já concluídos, para dezenas de locais destinados a atividades sociais do Patrimônio Capitolino.

O assessor explicou que havia solicitado aos escritórios do Departamento do Capitólio que implementassem a decisão “corretamente”. “Quero tranquilizar os usuários e atletas”, escreveu Vivarelli. “Mesmo esta realidade, à semelhança de outras associações em litígio com a Roma Capital, tem a possibilidade de utilizar o imóvel que garante serviços e a preservação do património em benefício do território, de acordo com os procedimentos operacionais constantes da Resolução 363/2020 do Conselho Capitolino (aprovado em dezembro de 2020, ed.) “, Continua o conselheiro. “Passos foram dados imediatamente para garantir que este novo sistema seja devidamente implementado pelo Departamento de Patrimônio.”

O anúncio de Vivarelli não tranquilizou quem, nos últimos vinte anos, garantiu a jovens e adultos a possibilidade de praticar esportes, especialmente artes marciais, a preços de banana. “O assessor nos tranquiliza, mas a evacuação está apenas suspensa. Nossa situação não foi resolvida”, disse Romatoday Gilberto Berlin, presidente da ASD Street Life Association, que confirma a presidência da presidência amanhã de manhã. “Ao longo dos anos, renovamos essa academia que a direção deixou em condições imerecidas, a ponto de se tornar pioneira em um bairro de pouco ou nada sobrando. Colocamos de corpo e alma nela com toda a renda da academia . “

O ginásio foi fechado hoje devido a restrições anti-Covid, mas normalmente é frequentado por mais de uma centena de pessoas. “Estamos abertos a todos e a preços baixíssimos, não somos uma atividade comercial. O município quer retomar e o que está fazendo? Nada, deixa o abandono que estava lá antes do retorno, como aconteceu com os espaços vagos até agora. Realmente tenho dificuldade em compreender “, conclui Berlin.

O assessor de esquerda de Roma e o deputado Leo Stefano Fasina, que ontem fez um apelo à prefeita Virginia Raggi, expressou apoio ao popular ginásio. Após a notícia da suspensão do despejo, ele escreveu: “Aprendemos com um suspiro de tristeza a decisão de suspender o despejo. No entanto, a perseguição às associações participantes nos edifícios Capitolinos continua, embora os comerciantes mantenham o aluguel e forneçam uma oportunidade qualificada de praticar esportes a taxas solidárias para uma área pobre em atividades disponíveis para todos. Na verdade, a suspensão do despejo, continua o conselheiro, “não tem efeito sobre os procedimentos de recompra de autodefesa implementados pelo município de Roma e, em qualquer caso, obriga os concessionários a resistir caro no tribunal. cidade “.

Os ativistas Caillou, uma comunidade de iniciativas independentes organizadas, que incluem vários espaços de propriedade municipal, também se reunirão amanhã junto com o popular ginásio. Gostaríamos de lembrar que já foi feito apelo semelhante ao feito pela Rua da Vida Ganhou De outra realidade da região. Ativistas disseram que o tribunal decidiu que essas aquisições de autodefesa são ilegais. “Estamos emocionados com o que a Conselheira Vivarelli escreveu, que é o oposto do que o governo a que pertence. A evacuação foi suspensa e não foi definitivamente encerrada. No entanto, somos obrigados a resistir no tribunal”, afirmam os ativistas Caillou escrevi.

Ainda amanhã de manhã, o Comitê do Patrimônio Capitolino, presidido por Francesco Ardo, se reunirá para discutir a regulamentação da propriedade de apartamentos para ativos estatais não disponíveis na Roma Capital. A data é 9,30, quando há muitos fatos em Spinaceto, em solidariedade ao popular ginásio