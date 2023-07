Festival FESTIL em Udine, “segunda-feira” testa ciência e teatro em Palamostre

12.07.2023 – 08.00 – Para a oitava edição do Festival de Verão FESTIL_Coastdirigido por Tommaso Tozzoli e Federico Bellini, encenado por Tinaos, será apresentado na sexta-feira, 14 de julho, em Udine, em colaboração com o Teatro Contact 41 Estate, às 21h no Teatro Palamostre, “Segunda-feiraApresentação da Dynamis, criada em colaboração com uma equipa de investigadores da Enea no âmbito do LIFE Blue Lakes, um projeto que visa prevenir e reduzir o desperdício de plástico em lagos italianos e alemães através de uma abordagem integrada, que combina atividades de governação, formação, informação e sensibilização , financiado por É co-patrocinado pelo Programa Live da Comissão Europeia. Assim, ‘Monday’ insere-se num trabalho de projecto que testa a utilização do teatro e das artes performativas como novas práticas de sensibilização e comunicação sobre questões ambientais.

Marta Vitalini e Jules Benveniste interpretam dois artistas de renome mundial de uma famosa “trupe” teatral, que se apresentam ao público para contar um projeto revolucionário e uma colaboração inédita: ciência e teatro juntos pela primeira vez em uma performance nunca antes vista. . Isso mudará o destino do debate público global. Suas vidas profissionais e pessoais estão juntas novamente depois de dez anos. Passamos pelas angústias e contradições de duas almas distantes, fragmentadas mas unidas pelo amor à arte de representar. Apresenta-se-lhes uma oportunidade única, grande concurso europeu, prestigiada colaboração com a ENEA: Agência Nacional para as Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Económico Sustentável. Então decidiram se medir reunindo-se com um grupo de cientistas e técnicos sobre um dos temas mais urgentes e incômodos do momento: o maravilhoso mundo do plástico, seu uso e descarte. Um tópico talvez tecnicamente evitável, mas ainda socialmente necessário. Uma estadia de uma semana em que os dois contemplam salvar o mundo por meio de ideias rebuscadas e realizações utópicas, mas sem resultado

É uma discussão crescente e esterilizada, marcada por contradições sobre o tema, que levará os artistas a descobrirem o tormento e a fragilidade de um ser humano agora tão poluído. O espetáculo é uma produção da Dynamis, ENEA – LIFE Lagos Azuis e Centro de Produção Teatral do Teatro Vascello.

[c.s]