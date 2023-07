Coca Cola, com 7 dias de férias adicionais e um bônus de € 7.730 durante o período de três anos

Ouça a versão em áudio do artigo

O novo suplemento está chegando para os trabalhadores da Coca-Cola. O acordo proposto para o triénio 2023-2025 foi assinado pela empresa, com a colaboração da Assolombarda, em conjunto com Fai, Flai e Uila. Agora o documento será votado nos conselhos de trabalhadores.

Sete dias pagos adicionais

Na parte económica, também em linha com o que os sindicatos alimentares exigem para a renovação do acordo coletivo de trabalho nacional, é possível usufruir de 7 dias pagos no triénio (1 em 2023, 3 em 2024 e 3 em 2025) para dedicar seu tempo livre a melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida. A medida diz respeito aos valores empresariais dos promotores de negócios que poderão beneficiar do que a empresa definiu como bónus ouro com um máximo progressivo até 3 dias por ano, ou seja, espaços de tempo pessoal para dedicar às suas necessidades que podem ser escolhido como alternativa a uma contribuição financeira. Sobre o tema casamento confirmado 12 dias por mês de trabalho inteligente. Os vales-refeição são então acrescidos e, quando totalmente operacionais, ascendem a 10,50€. O subsídio diário de presença nas estações também foi alterado e, quando estiver em pleno funcionamento, será de 2,60€. Os funcionários da sede também recebem um “bônus de energia verde” no valor de € 750 durante o período de três anos. Trata-se de um incentivo para promover a mobilidade sustentável entre os funcionários do escritório de Sesto San Giovanni, que receberão um prêmio único destinado a incentivar o trabalho em casa usando modos de transporte com menor impacto ambiental.

O aumento do prêmio

O bónus é então acrescido de 260€, com progressão de 2.450€ em 2023, 2.570€ em 2024 e 2.710€ em 2025, perfazendo um total de 7.730€ no triénio. O acordo sindical contém respostas importantes do ponto de vista organizacional e salarial às necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras do grupo, uma vez que o confronto foi reforçado no local e no território. Assim como as expectativas em relação à saúde e segurança são melhoradas. “As pessoas são a base do nosso sucesso e o motor do nosso crescimento, por isso temos a responsabilidade de cuidar delas, não só promovendo um ambiente de trabalho justo, inclusivo e seguro, mas também aderindo ao justo equilíbrio entre o setor privado e setor privado. e vida profissional”, afirma Federica de MicheleDiretor de Pessoas e Cultura da Coca-Cola HBC Itália. “Em linha com a nossa visão de ser a empresa líder 24 horas por dia, 7 dias por semana no setor das bebidas, com este novo acordo assinado, que sustenta relações laborais cada vez mais fortes, damos mais um passo no caminho já percorrido e que se traduz na cooperação , E o cuidado com os outros, no crescimento contínuo, e de forma mais geral, na solidez da equipa, um dos seus valores fundadores”, continua o diretor.

configuração e estabilidade

Ao nível da formação, prevêem-se cursos de formação que incidem cada vez mais no desenvolvimento contínuo de competências, no sentido de potenciar e renovar as competências adquiridas. Com foco no desenvolvimento profissional de todos os funcionários da Coca-Cola HBC Italia, o acordo também inclui um capítulo para combater a discriminação e o assédio de gênero, com medidas concretas para promover um ambiente de trabalho inclusivo e não discriminatório. Assim, haverá iniciativas e formações sobre inclusão da diversidade, webinars sobre cyberbullying e uso criterioso das redes sociais, momentos de atualização das políticas de direitos humanos e confirmação de uma semana de formação dedicada a questões em torno da ética e compliance. A formação de pessoas sempre foi uma prioridade para a empresa: somente em 2022, mais de 50.000 horas de treinamento e mentoria foram oferecidas a mais de 1.600 pessoas na Coca-Cola HBC Italia. Também serão previstos programas de coaching e treinamento para facilitar o retorno de ausências prolongadas, mesmo em horários específicos. O acordo também estabelece medidas concretas para combater a violência de gênero no local de trabalho e para aumentar a cultura de inclusão. Por fim, do ponto de vista do mercado de trabalho, também foi determinado o compromisso das partes em traçar cronogramas de discussões regionais para definir caminhos que visem reduzir o uso de trabalhadores temporários em favor de contratos diretos e alcançar a estabilidade nos horários especificados .