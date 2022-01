Filosofia científica. Miss inco-ciência – The AntiConformist

O início e o fim da ciência. “Senhorita Ciência da Informação, ainda estou grávida?” É a produção científica original de Paolo Renate* (Nexus Edizioni, 2021, 175 páginas, €20).





Talvez “os estudiosos, antes de se tornarem estudiosos, devam se tornar filósofos. Eles devem olhar para o que é o fim do homem e o que a humanidade deve criar. Os médicos devem essencialmente determinar do que os seres humanos dependem em suas vidas” (Masanubu Fukuoka, p. 97, 1975).

Assim chegamos ao fato de que “A contemplação é uma coisa final. Ela requer inocência, porque a própria vontade na contemplação se torna um obstáculo no caminho de sua realização e resulta em negação direta. civilização (ocidental), tanto religiosa como secular” (p. 38).

e “por que não começar a observar a fenomenologia da biologia, percebendo que o ato da concepção é a primeira certidão de nascimento verdadeira onde todas as premissas vitais, emocionais, existenciais e relacionais da gravidez (assim como a conhecida composição bioquímica) vão se formar aquele “excesso” de energia necessário para o surgimento da vida através da reversão do orgasmo?” (p. 91).

De acordo com Vandana Shiva “Temos que ver a diferença entre comida boa e ruim. O mercado não distingue isso. Se falharmos nisso, não teremos apenas liberdade, não teremos mais pão”. Afinal, “Os OGMs são apenas uma adaptação das culturas ao solo morto. Então pergunto: é realmente necessário trabalhar com solo morto? Não” (Anna Primaevsi).

Como Bateson disse: “Acho que a ideia básica de acordo com o universo de que existem ‘coisas’ separadas é uma criação e projeção de nossa psicologia”. Del Resto “Os Dakotas antigos eram sábios. Eles sabiam que o coração humano, se extraído da natureza, aumenta, e eles sabiam que a falta de respeito profundo pelos seres vivos e tudo isso cresce, e logo o respeito pelos homens é permitido morrer. É por isso que a influência da natureza, que torna os jovens capazes de sentir profundamente, foi um elemento tão importante de sua educação” (p. 155).

* Doutorado Nos sistemas complexos da física, da vida, das ciências sociais e econômicas.

Para outros insights: https://blog.uam.tv/2021/07/29/paolo-renati-dalla-coerenza-elettrodinamica-dellacqua-alla-percezione-nel-vivente; https://liberisinasce.it/scienza-e-incoscienza-del-sistema/paolo-renati.

nota final

Deixo-vos com as últimas notícias do jornalista freelance Matteo Grasses, https://www.youtube.com/watch?v=cE-T8VnymJA, e as últimas notícias do Ugo Mate, https://www.youtube.com/watch?v=iT8rVj2nFZo&feature=emb_title. Na verdade, ninguém sabe, mas vimos (no Catar, Suécia e Reino Unido), que após duas doses, a proteção diminui, depois desaparece e eventualmente diminui: a vacina dupla pega mais infecções do que a vacina” (cita Martina Pastorelli Alberto Donzelli).