Cada pessoa deve cuidar de si e do seu corpo, pois assim pode garantir um certo bem-estar.

Muitas vezes, nosso estilo de vida leva pouco em conta a nossa saúde. Isso não é apenas para atividade física, mas acima de tudo para nutrição.

Muitas vezes comemos alimentos que podem nos prejudicar e em grandes quantidades. Para compartilhar, por causa de nossos maus hábitos, também podem ser rins e fígado muito preciosos.

Para purificar e limpar naturalmente o fígado e os rins, aqui está um chá de ervas preparado em casa com 4 ingredientes

Os alimentos podem ser prejudiciais, mas também aliados saudáveis. é com Arroz de repolho é carregado com antioxidantes.

Os rins e o fígado também podem encontrar ajuda valiosa em algumas ervas, que podem ser úteis para desintoxicar.

Na verdade, existe um chá de ervas especial recomendado pelas avós para isso. Um chá de ervas que explora as propriedades de 4 ingredientes.

Na verdade, o Dente-de-leão, um ingrediente amigável para a digestão e os intestinos, para ser usado também para pizza rústica. Em seguida, alcachofra, alcaçuz e grama.

a AlcaçuzDe acordo com alguns estudos, entre outras propriedades, pode ser benéfico para o fígado gordo não alcoólico. No entanto, deve ser usado com moderação, pois o uso contínuo por mais de 4 semanas pode levar a efeitos colaterais. Mesmo se você tiver doença renal, é melhor ter cautela.

a ErvaAlternativamente, será benéfico para infecções do trato urinário e dores reumáticas, bem como na prevenção de cálculos renais. Por ser diurético, deve ser evitado em caso de insuficiência renal ou doenças.

Chá de ervas da vovó

Para purificar e limpar o fígado e os rins de forma natural, aqui está um chá de ervas preparado em casa a partir de 4 ingredientes:

10 g de chicória;

3 gramas de alcachofra

2 gramas de grama

1 grama de alcaçuz.

Obviamente, antes de preparar o chá de ervas, é uma boa ideia consultar um médico para garantir que o chá de ervas não nos cause nenhum desconforto. Às vezes, até o que pode parecer benéfico ou inofensivo pode ter reações inesperadas ao nosso corpo.

Lembre-se, portanto, que mesmo com remédios naturais, você deve sempre ter cuidado e não exagerar.

Após as recomendações, vamos ver como proceder com a configuração. Coloque os diferentes ingredientes num tacho com cerca de 10 cl de água. Coloque no fogão e deixe ferver por dez minutos.

Desligue o fogo e deixe de molho por mais dez minutos. Usando uma peneira, filtramos o chá de ervas e nos livramos dos resíduos.

Assim, estamos prontos para beber e explorar os benefícios das ervas que a compõem, obviamente sempre de forma consciente e responsável.

