“Avete fede? Avete anima pura?

Título original: Il medico e lo stregone

Regista: Mário Monicelli

Sceneggiatura: Luigi Emmanuele, Mario Monicelli, Age & Scarpelli, Ennio De Concini

Elenco Principal: Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Marisa Merlini, Virgilio Riento, Lorella De Luca, Alberto Sordi, Ilaria Occhini

Nazione: Itália

Vírus, vacinas e incredulidade: nei giornali ormai não si parla d’altro. È un argomento caldo, che genera dibattiti e non poche polemiche. Molti paesi d’Europa trovano all’interno della loro socialetà, fazioni sempre più distacate, tra chi si affida alle cura mediche e chi non ne crede l’efficacia. Già nel 1957, a modo suo, Mario Monicelli afronta o tema nella pellicola Il medico e lo stregone.

La trama

Nel piccolo paese di Pianetta, chegou ao giovane medico condotto Francesco (Mastroianni), não nostante la tanta buona volontà, si trova subito a dover contrastare un nemico, conto Don Antonio (De Sica). Questi, infatti, é um noto “guaritore” (qualcuno capace di guarire grazie a dei poteri personali), a cui molte persone della provincia vanno a fare visit for richiedere consigli, soluzioni and rimidi for questioni fisiche and morali. Il furbo uomo, infatti, usa rimedi naturali e conoscenze mediche personali, speculandoci sopra, facendosi passare como la “soluzione ad ogni male”, uma volta em assoluta buona fede. La cosa bella è che Don Antonio è il primo a non credere a certe cose, ammettendo di fronte al suo aiutante:

“siamo nel 1957 e ancora crediamo al malocchio”

Creduto una specie di moda, Francesco deve combattere l’ignoranza della gente, che rifiuta in massa anche il vaccino contro il tifo.

Neanche il sindaco andrà, poiché spinto da sua sorella Mafalda (Merlini), prima seguace di Don Antonio, che usa le pratiche del guaritore per avere notizie dell’amato Corrado (Sordi), scomparso dalla chiamata in guerra. Antonio infatti ama secretamente Mafalda, vorrebbe far “morire” Corrado, sperando in un posto nel cuore della donna; ma al tempo stesso non vuole rinunciare a 300 lire a settimana sicure…

La situazione degenera when un paesano, in accordo con Antonio, non riesce a guarire per mano del dottore, ma al contrario per mano dello stregone. La gente si rifiuta sempre mais de avvalersi di Francesco, il quale è pronto ad andarsene; ma la vita é uma scommessa e quella de Antonio sarà em uma situação sismica quando l’unica persona che potrà aiutarlo….sarà proprio Francesco!

O concurso cinematográfico

Siamo quase nel tramontare degli anni ’50. L’Italia tem 2 Oscar como Miglior Film Straniero ganhou 2 filmes de Vittorio De Sica e está em vigor na corrente do Neorealismo. Questa, nata a meta degli anni ’40, ci mostra un’Italia durante a guerra e subito dopo, dove fame, disperazione e miseria sono ormai la vera quotidianità del Bel Paese. La corrente però não ci parla solo di este, ma è anche un po’ più attenta alle verità che i cosiddetti “telefoni bianchi” non avevano affrontato, come per esempio le realtà contadine. Alcune molto cru alla De Santis em Riso amaro. Altre tratte da opere estilo de letras La terra trema di Visconti. Un’altra ala invece segue la scia di quello di In campagna è caduta una stelladei fratelli De Filippo, como ad esempio Devidas vendas espera di Castellani, pomba nacque il Neorealismo rosa, che toglie quell’alone crudo, anche se a volte amaro e drammatico. Nacono anche commedie mais leggere: si pensi infatti al film di Comencini Pane, amor e fantasia.

Se sente però un’esigenza sempre mais forte: non solo parlare della verità di tutti igiorni, ma anche di dargli un tocco di critico, perché non sempre é tutto giusto.

Il medico e lo stregone é um princípio de quello che viene infatti considerata la commedia all’italianaquel neorealismo satírico, dove la verità non viene nascosta, dando però una punta non velata di critical sociale, che avrà il suo culmine con eu solito ignoto.

A crítica social e política

Facile comprendere la crítica da parte di Monicelli. I paesani credono in assoluta buona fede a Don Antonio a causa dell’ignoranza e l’analfabetismo dilagante in quei luoghi. La gente, chiusa nel meccanismo ordinario del paese, non esce dal suo guscio e rimane ancorata al passato, senza capirne l’anacronismo. Testemunho de início, quando Francesco chegou e um paesano gli chiede se fosse um confinado. Siamo nel ’57, quindi il regime is caduto da oltre 13 anni; la guerra è finita e tutti lo sanno, ma l’ultimo “aggiornamento” storico del paese è quello degli anni ’30!

Avendo fatto a meno até quel momento de un’immagine scientifica della guarigione, loro pensano che in fondo tutto que to parlare di vaccini, punture, medicine e antibiotici sia in fondo una moda, che come tante passerà presto e ai di ve torner che, pur sembrando ad occhi esterni solo superstizioni, para loro sono gli unici efficaci.

Qua è la magia vera de Don Antonio.

Lui sa che la carne di cavallo é um remédio para controlar a anemia, ma anche che per i contadini suoi paesani questa ricetta è come una pozione magica, che farà rifiorire la loro figlia. A denúncia de Monicelli é proprio nella volontà del lucrare di this conoscenze and mancanze: infatti Don Antonio afferma che la ragazza si salverà com quella diet and un “benefico scapolare” al collo. Nel suo far del bene, c’è quindi quasi sempre un personale tornaconto.

In fondo, però, è un cialtrone non un cattivo. Lui non vuole longe do macho, ma lucrare solo. O que facciamo esta ordem: si rende conto, que isso suo atteggiamento genera nella popolazione del paese una totale diffidenza nella Scienza e, quindi, in qualche modo, impedisce loro di curarsi nel modo giusto? Invece di essere l’anello di passaggio dalla conoscenza contadina, sempre efficace, alla Scienza vera e propria, lui preferisce bloccare il progresso.

A crítica però é também uma fonte de energia central.

Questi dimenticano le piccole realtà, che faticano a stare al passo con i tempo. Luoghi talmente arretrati pomba é quase normal giusticare il Credere a personalità come Don Antonio, porque le cose moderne non rivano, sempre porque este posti posti (ai governi e alle maestranze) não servo. Il sonno di queste realtà dura, finché não chegou dall’esterno qualcosa ou qualcuno (come Francesco) che rompe la bolla in cui loro vivono.

Critica forte anche al tema dei dispersão na guerrapomba alcune persone si sono veramente trovate, come Mafalda, a dover aspettare risposte che non sarebbero chegar.

Quanto é atual Il medico e lo stregone

La figura di Don Antonio ricorda, purtroppo, una lunga serie di personaggi, definiti “santoni” (“Io so”, “io ho letto”, “fidatevi”) que aproveitou della mancata capacità di alcune persone di saper interprete Internet e la rete stessa, covincendole che in fondo ciò che la Medicina e la Scienza dicono, é só porque serve (no senso de serviço) dell’Economia, della Finanza e dei Poteri Forti.

qui che, citando il Sommo Poeta, interviene il nostro libero arbitrio, cie lo scegliere tra l’Uomo e lo Scienzato, perché quello che la gente recespisce dalle loro parole è che tutci quilloenza s alla che; ma il risultato di anni di “con la cultura non si mangia” (la Scienza è Cultura, perché è Sapere). Il guaio vero è che loro, come Don Antonio, secretamente, nella quotidianità, accetano e utilizzano la Medicina, nel moment in cui ne hanno bisogno. E quindi, come lo stregone del film, dov’è il limit tra l’essere un cialtrone e un cattivo maestro? Este é, por mim, il vero significato della pellicola.

3 motivos para ver o filme:

Vittorio De Sica, in una parte affabulatoria che gli calza a pennello e lo fa troneggiare su tutti

la sceneggiatura, che non lascia niente al caso

Marisa Merlini, em un personaggio che “matura” nel corso del film, difficile da gestire

Quando ver o filme

Domenica pomeriggio, subito dopo pranzo

Francisco Fario

Le immagini contenute in this recensione sono riprodotte in osservanza dell’articolo 70, comma 1, Legge 22 April 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, infatti, di «riassunto, […] citação o […] Riproduzione di brani ou di parti di opera […]» utilizado “para uso de crítica ou discussão”, não para fins meramente ilustrativos e para fins não comerciais. La presenza in CulturaMente non costituisce «concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera».

Olá pessoal l’ultimo cineforum?