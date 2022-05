Você perde muito cabelo nesse período? Aqui está a comida que vai resolver qualquer problema!

Não se preocupe se você perder muito cabelo é normal que isso aconteça com a mudança de estação, principalmente entre o verão e o outono. Isso não significa que não possa acontecer também em outras temporadas. Os hormônios mudam e seus efeitos também são sentidos na pele e no cabelo. Ainda não se sabe por que isso acontece, mas existem soluções eficazes que podem impedir a mudança.

Em particular, existem vegetais que ajudam muito a parar a queda de cabelo a curto prazo. Estamos falando da cenoura, que além de conter substâncias importantes para a saúde da visão, também atua como agente calmante para as alterações hormonais. Vamos confiar este vegetal incrível e descobrir como ele pode ajudar a resolver o problema.

Coma cenouras quando perder muito cabelo

Uma dieta equilibrada afeta a saúde do couro cabeludo mais do que você pensa. A ingestão correta de micro e macro nutrientes é o que determina a desaceleração ou disseminação da queda de cabelo. No caso de alguns tipos de minerais serem perdidos, os folículos capilares também enfraquecem, o que leva a um incômodo incômodo no crescimento do cabelo.

Seu corpo vê o cabelo como um sistema não essencial, então não se importa muito em garantir que ele tenha o suprimento nutricional correto. Se houver um desequilíbrio, ele pensará primeiro em manter o bem-estar dos órgãos e tecidos. É por isso que, quando sofremos de deficiência ou mesmo em caso de overdose, o primeiro a sofrer é o cabelo.

As cenouras contêm oligoelementos essenciais, como vitaminas e minerais. Eles incluem: vitaminas A, B, C e E. Esses grupos de vitaminas ajudam a estimular a produção de sebo, fortalecer o cabelo tornando-o cada vez mais espesso e melhorar a circulação sanguínea na área do couro cabeludo. Esta sinergia de ação previne a queda de cabelo e fortalece a própria haste capilar.

Os minerais nas cenouras, magnésio e fósforo também retardam o envelhecimento do cabelo, mantendo seu brilho natural. Esses dois microelementos estão frequentemente presentes em forma baixa em nossos corpos e causam importantes desequilíbrios hormonais. Portanto, é necessário garantir uma ingestão contínua e prolongada ao longo do tempo.

Como consumir cenouras para obter resultados

Quando você perde muito cabelo, você pode comer cenouras naturalmente, em uma salada ou cozida, ou em forma líquida na forma de suco. Misture a cenoura com o consumo de pepino que também contribui para o bem-estar do couro cabeludo. Você pode comer cenouras e pepinos todos os dias porque eles não têm contra-indicações.

Se preferir comer vegetais em forma de suco, adicione também o aipo: juntos eles criam três nutrientes com o objetivo de realizar ações anti-inflamatórias, desintoxicantes e fortalecedoras. Depois de algumas semanas, você notará que seu cabelo recuperou sua antiga força e parece mais forte e saudável. Os minerais vão criar aquela barreira protetora que é capaz de resistir às mudanças climáticas a que o cabelo está exposto, principalmente durante a mudança de estação.