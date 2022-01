Quando queremos cozinhar ou aquecer algo de forma prática e rápida, vamos direto para o nosso micro-ondas.

É um dos aparelhos mais usados ​​e vendidos, justamente pelas vantagens que oferece. Graças a este dispositivo, de fato, será possível reduzir os tempos de cozimento dos alimentos em até 4 vezes em comparação com outros métodos tradicionais de cozimento.

Além disso, o cozimento em micro-ondas terá outra vantagem relacionada à preservação dos micronutrientes dos alimentos. Como se sabe, de fato, apenas os alimentos crus preservam realmente suas propriedades nutricionais e propriedades que, por outro lado, diminuem com o cozimento.

Por outro lado, a cozedura no micro-ondas tende a conservar melhor os micronutrientes dos alimentos, bem como graças aos tempos de cozedura mais baixos. No entanto, muitas pessoas acreditam que pode ser perigoso para a saúde por esses motivos.

A ciência afirma que os riscos reais para a saúde de cozinhar alimentos no microondas seriam esses

O forno de microondas, como qualquer outra coisa, tem suas vantagens e desvantagens. Muitas pessoas têm medo desse tipo de cozimento, porque acreditam que os alimentos cozidos dessa maneira podem ser radioativos e, portanto, representar um risco à saúde.

De fato, como mencionado por um Procurar Para a AIRC Foundation for Cancer Research, esse não seria o caso. De acordo com este estudo, de fato, não há dados científicos que comprovem uma ligação entre o uso de micro-ondas e um risco aumentado de câncer.

Como ele afirmou no AIRC, os alimentos cozidos dessa maneira não seriam radioativos, por uma simples razão. As radiações que devemos temer são as radiações de alta energia, de poder ionizante. Estes por si só podem aumentar o risco de desenvolver câncer.

No entanto, isso não acontecerá com os fornos de micro-ondas, que operam com radiação de radiofrequência de baixa energia, o que, portanto, não será perigoso para a saúde.

No entanto, pode haver alguns riscos

Dito isso, é preciso ter cuidado ao usar o micro-ondas, para evitar o risco de queimaduras ou queimaduras. Por esse motivo, o micro-ondas precisará de proteção adequada.

Também prestamos atenção Como armazenamos os alimentos?.

Em particular, uma carga bacteriana se desenvolve em alguns alimentos depois de serem colocados na geladeira por alguns dias. Isso diminuirá se o alimento for cozido em água fervente ou em uma panela, mas não acontecerá se cozinharmos apenas no microondas, justamente por causa dos tempos de cozimento reduzidos.

Isso pode levar a distúrbios gastrointestinais, infecção ou envenenamento. Revelamos, então, que os riscos reais para a saúde de cozinhar alimentos em um forno de micro-ondas seriam esses, diz a ciência.

Cupcake pronto no microondas em 3 minutos

Esta é uma das receitas mais saborosas e rápidas que podemos preparar usando nosso microondas.

Despeje 3 colheres de farinha peneirada, 2 de açúcar e 2 de cacau em pó sem açúcar em um copo.

Agora adicione meia colher de chá de fermento em pó, meia colher de sopa de gotas de chocolate, 2 colheres de leite e 1 ovo. Misturamos tudo perfeitamente e depois assamos no microondas na temperatura máxima por 2 minutos.