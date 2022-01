“Favas, Dandelion, e Focara Fire”

Em janeiro, em plena estação fria, foi rito de fogo, os eventos “Apaziguamento” nos dão a oportunidade de falar sobre os produtos típicos da estação, em antecipação à primavera. intitulado “Feijões, dentes de leão e fogo fikra”O episódio de hoje de gosto de saude, o livro online criado porImunologista Mauro Minnelli s

Responsável pelo sul da Itália pela Fundação de Medicina Personalizada.

Dos tratados agrícolas mais antigos, aprendemos que o ano agrícola começa em 17 de janeiro e 11 de novembro, as datas coincidem com as festas de dois grandes santos da Igreja Católica: Sant’Antonio Abate e San Martino. “No início do novo ano, com tempo de fogo e depois da escuridão dos meses de outono e inverno, a época agrícola é favorável a rituais antigos e sugestivos como o da fòcara de Novoli na província de Lecce, um crematório gigante é aceso todos os anos na noite anterior ao Dia de Santo Antônio.”

“A este respeito – comentou Marco de Luca, prefeito de Novoli – Recorde-se que Santo António reúne a sociedade sob múltiplos emblemas, o emblema pagão do fogo, o emblema religioso do culto ao primeiro santo do abade, a alimentação agrícola com o consumo de grelhados e peixes dos nossos mares e outros produtos típicos.”

“Tradição – explica Tony Villani, Presidente da Comissão Vista de Sant Antonio – remonta a muitos séculos, quando os camponeses faziam uma pequena pilha de feixes e lenha para aquecer os muitos peregrinos que vinham a Novoli para visitar o santo; Então, ao longo dos anos, o monte cresceu cada vez mais alto até atingir e ultrapassar 20 metros de altura, com um conjunto de eventos que o acompanha. ”

“Entre os excelentes produtos modelo daquele período, estava Favas e chicória – acrescenta Minnelli – que é um prato sazonal por definição. Nestes meses, as leguminosas são semeadas e podem ser colhidas no campo adjacente às aldeias dente de leão que se tornou uma iguaria para o paladar. Um prato com ingredientes ‘pobres’ porque é rico em propriedades nutricionais que foram cozidos em panelas de terracota e em fogo baixo, enchendo os dias de quem sempre desejou sabores mediterrâneos com sabor e calor.. Dois tipos de alimentos combinados em um prato são conhecidos em booleano como “Fav e fogghie”, “Fae e volte”, “Fae nette e volte” ou “Cicureddhe cu le fave”.

Quais são os benefícios e contra-indicações para comer este prato? “Dandelion definitivamente fornece uma ingestão de baixa caloria Eles são pobres em açúcar, mas ricos em fibras e ajudam a prevenir a constipação, diz a bionutricionista Ilaria Vergallo, além de proporcionar uma sensação satisfatória de saciedade. Eles são ricos em magnésio, cálcio e potássio e podem, entre outras coisas, auxiliar no tratamento farmacológico da hipertensão arterial.”

“Para as favas – diz a nutricionista Dominga Mayo – é importante lembrar que elas fornecem uma grande quantidade de proteínas vegetais que são proteínas ‘incompletas’, razão pela qual, para complementar o quadro nutricional, as favas são muitas vezes cozidas com farinha de rosca. Água e fibra no feijão estão presentes em grande quantidade, mas quem sofre de distúrbios intestinais (colite, inchaço, flatulência) Deve-se ter cautela, se não abster-se de seu consumo. Entre outras coisas, o feijão não pode ser consumido por quem tem alergia documentada ao níquel e especialmente por quem sofre de deficiência genética de uma determinada enzima e é afetado pela preferência. Por outro lado, destaca-se a presença abundante de vitaminas, minerais e ácido fólico no feijão.”

O episódio termina com a impressionante representação de acender os fogos de artifício de Fukara em uma profusão de luzes e cores auspiciosas.