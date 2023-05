Ciência, Polica Summer Workshop: 150 físicos teóricos discutem inteligência artificial e matéria escura

O encontro está de volta com o Pollica Summer Workshop, promovido e organizado pela recém-criada Polica Centro de Física. No município de Selentan, cerca de 150 Físicos teóricos, de Vinte e um Países do mundo, para discutir e estudar os mistérios do universo, de olhos abertos para um dos principais temas: a inteligência artificial e suas implicações para o mundo dos estudos físicos e matemáticos.

Três sessões de estudo programadas no Castello dei Principi Capano: Na interface da física, matemática e inteligência artificial (29 de maio a 2 de junho), Novas conexões entre física e teoria dos números (5 a 26 de junho) e Matéria escura com interação própria: modelos, Simulações e Sinais (19 a 30 de junho) .

Evento alimentado por região da CampâniaE Município de PolinaE Universidade de Nápoles Federico IIE Universidade de Salerno E INFN – National Institute of Nuclear Physics, contará com a participação de cientistas de toda a Europa, bem como dos Estados Unidos, México, Canadá, China, Índia, Coreia e Japão. Cerca de 50 universidades participaram, incluindo MIT, Oxford e Princeton, bem como a Universidade La Sapienza da Itália, Federico II, a Universidade de Salerno, Bolonha e Turim, para citar algumas.

O objetivo desta iniciativa é reunir físicos teóricos e experimentais que compartilham uma atitude em relação à interdisciplinaridade, bem como uma intenção de investigar os vínculos entre teoria e experimento para poder resolver alguns dos principais mistérios do universo.

“Temos muito orgulho do projeto que estamos construindo, graças ao apoio de uma rede extraordinária de parceiros – comenta Mario Marton, chefe do Polica Physics Center e professor de física teórica no King’s College London -. Ano após ano, o Pollica Summer Workshop vem crescendo e se firmando como um importante evento entre cientistas de todo o mundo, basta comparar os números de 2023 com os do ano passado com 80 participantes e 15 países participantes.

Pollica promove o seu papel de município com vocação internacional, aberto à discussão e à ciência. Uma opção, é trazer para o sul um centro especializado em física teórica, que se revela um sucesso e nos estimula a fazer mais e melhor.”

Semelhante aos experimentos internacionais do Aspen Center for Physics, no Colorado, e do Kavli Institute for Theoretical Physics, na Califórnia, a ideia do Policca Physics Center surgiu em 2015 a partir da ideia de três jovens físicos italianos que criaram o ciclo de conferências e estudos projeto do centro: Martone, Angelo EspositoProfessor em La Sapienza, e Chiara ToldoPesquisador da Universidade de Harvard. Hoje, o comitê gestor é complementado pela expertise de Mauro os valesProfessor em La Sapienza e Pietro Benetti Ginolinique leciona no King’s College London.

Os pesquisadores permanecerão em modo “generalizado” em residências gerenciadas pelo consórcio Pollica City Slow Host & Food.

O Pollica Summer Workshop voltou para trazer o debate científico global de volta à Campânia sobre temas de grande importância e interesse para futuras aplicações industriais e cenários de desenvolvimento.

Uma nomeação única e estratégica que atrai 150 físicos teóricos de mais de 20 países, onde atuam como um catalisador para a divulgação da ciência e a promoção da pesquisa da Campania, que vê a Física como “posicionando-se entre os campos de excelência”, comenta Valéria compostoConsultor de pesquisa, inovação e start-up na região da Campânia.

“O Policca Summer Workshop é um compromisso científico muito importante – acrescenta Policca Mayor Stefano bizan – que, a par de outros momentos de investigação e estudo que acolhemos permanentemente em Policca, fazem da nossa terra um laboratório natural que, de berço dos estudos da longevidade e pátria da dieta mediterrânica, procura tornar-se um modelo de futuro para regiões marginais. Ficamos felizes por termos nos tornado uma referência internacional para cientistas de todo o mundo, que aqui encontrarão muitos estímulos para alimentar suas pesquisas e estudos.”

No campo da física teórica, assistimos nas últimas décadas ao nascimento de novas instituições científicas que se apresentam como “superando” a filiação a uma determinada universidade e se configuram como espaços “neutros” que permitem que físicos teóricos se reúnam para discutir questões atuais da física fundamental de forma “aberta” e “diáloga”. , como acontece no Instituto Galileo Galilei do INFN – explica Franco Pizzalla, Pesquisador do INFN, Departamento de Nápoles – O Pollica Physics Center se insere neste contexto e visa atingir este objetivo no coração do sul, em Pollica. O impacto desta iniciativa nas comunidades científicas locais, por exemplo Federico II, Universidade de Salerno, INFN, é indiscutível. Tive a honra de fazer parte da comissão organizadora das primeiras oficinas do ano e agradeço à Presidência do Polica Physics Center por essa participação. O título do workshop “Na interface da Física, Matemática e Inteligência Artificial” refere-se a outro objetivo do Centro de Estudos: indicar as atividades promovidas de caráter interdisciplinar. A promoção de direções novas e inexploradas é um dos privilégios mais atraentes do PPC.