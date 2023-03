In Città della Scienza “Fazendo Ciência? Um Jogo para Meninas”

Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, Città della Senza lembra a contribuição fundamental das mulheres para a pesquisa científica e tecnológica.

Mais um fim de semana a não perder Cidade da Ciência Entre oficinas, atividades infantis e espetáculos planetários.

mulheres e ciência? Uma fórmula vencedora cujas origens remontam a tempos remotos. Pesquisadoras, médicas, cientistas e profissionais nos mais altos cargos institucionais: figuras femininas que, graças ao estudo e ao trabalho, mas também à coragem e à inteligência, encontraram a chave certa para confirmar suas ideias e se tornarem marcos em nossa sociedade.

A disparidade de género e a consequente escassez de mulheres em cargos de chefia nos domínios científico, tecnológico e académico não só significam privar a investigação do contributo essencial da criatividade e da diversidade de ideias, como também dar vida a uma ciência que responde de forma incompleta às necessidades da população.

Por ocasião do próximo Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março, Cidade da Ciência, sábado 4 e domingo 5 de março, relembre a contribuição feminina essencial para a pesquisa científica e tecnológica através de laboratórios de codificação, atividades Montessori para os mais pequenos, um círculo de papel dos horóscopos e um show de ciências com o tema “Imagem 51”. E se estás a perguntar-te o que é… só tens de vir visitar-nos!

Haverá também apresentações no planetário, visitas guiadas ao Museu Interativo do Corpo Humano Corporea e as exposições programadas: Insetti & Co, 7 Passos da Sustentabilidade, Espaço para o Futuro, Aquae. O futuro no oceano e a sincronicidade na arte e na ciência: uma percepção unificada da realidade.

Maria Montessori: a educadora revolucionária

Maria Montessori, uma conhecida professora de educação, dedicou sua vida a descobrir o segredo da infância, ouvindo com paciência e humildade a voz dos pequenos. Você já ouviu falar em prancha sensorial Montessori? Coisas? Como funciona? É possível fazer você mesmo? Participe da oficina e tente criar sua própria oficina!

“Borbone Kids Lab” em colaboração com Caffè Borbone

laboratório interativo

IV Corporea Floor_Pequeno Hall

Duração: 45 minutos

Público alvo: de 3 a 6 anos

Atende até 20 crianças

Reservas no infoponto Corporea

Horário: 11h00, 14h00

Ada Lovelace: A Bruxa dos Números

A informática e a informática ainda não existiam, mas há duzentos anos nasceu uma mente brilhante que iria desenhar o que é de fato o primeiro programa da história. Ada Lovelace foi definitivamente a primeira a codificar desplugada!! Mas o que é isso? Vamos descobrir juntos!

laboratório interativo

O quarto andar é um grande salão

Duração: 45 minutos

Público-alvo: 7 a 10 anos

Para até 20 participantes

Reservas no infoponto Corporea

Horário: 10h30, 14h30

Margarita Hack: Dama das Estrelas

Em 12 de junho de 1922, nascia em Florença Margherita Hack, uma das mais importantes astrônomas italianas, e foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora de um observatório astronômico. Recordemos Margarita Hack, que criou um “círculo de papel” no qual se iluminavam as constelações, reproduzindo o brilho das estrelas.

laboratório interativo

C_Lab Insect Suite

Duração: 45 minutos

Público-alvo: dos 10 aos 13 anos

Para até 20 participantes

Reservas no infoponto Corporea

Horário: 11h30, 15h30

Rosalind Franklin: Foto 51

Nem todos sabem que, em 1963, na plataforma de entrega do Prêmio Nobel pela descoberta da estrutura do DNA, faltava uma cientista cuja contribuição foi fundamental: a pesquisadora Rosalind Franklin. Explore as coisas intrigantes por trás dessa história e descubra como extrair o DNA das células para torná-lo visível a olho nu.

Mostra de ciência

LAB1_Terra Corporal

Duração: 30 minutos

O objetivo: para todos

Horário: 12h30

