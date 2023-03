Stefano Tacconi, o tenro baleado do hospital: uma lembrança de partir o coração (foto)

A doce e terna atualização do status de Stefano Tacconi. Como é sabido, o antigo guarda-redes e campeão da Juventus continua a recuperar lentamente após problemas de saúde.

Vários meses atrás, em abril de 2022, Stefano Tacconi foi vítima de um problema de saúde bastante graveO que ainda hoje mostra sua repercussão no ex-jogador de futebol. Um dos mais fortes e destacados goleiros italianos já fez todos os seus fãs estremecerem.

Vamos primeiro reconstituir a história: Stefano Tacconi ficou muito doente na primavera passadaenquanto ele estava com seu filho Andrea perto de um evento que ele tinha que assistir perto de sua casa.

Ataque forte identificado como Isquemia cerebral súbita. O jovem Andrea imediatamente pediu ajuda e ajudou seu pai, Stefano, a se salvar. Internado no Hospital Alessandria, o ex-goleiro passou por cirurgia e aos poucos conseguiu superar o pior, saindo do prognóstico conservador.

Obviamente, depois de um problema de saúde tão poderoso e arriscado, A reabilitação de Tacone é longa e cansativa. Mas nas últimas atualizações de seu filho Andrea, que sempre foi muito próximo de seu pai, havia uma notícia reconfortante de que o ex-campeão da Juventus está cada vez melhor.

Baleado do hospital: Stefano Tacconi e a memória do grande Lucio Dalla

sempre Andrea Tacconiótimo filho StevenPor fim, faça uma breve atualização sobre condições Do pai, mas desta vez sem entrar em detalhes. Fê-lo utilizando como habitualmente o seu perfil de Instagram, repleto de notícias e fotos dedicadas ao antigo guarda-redes.

O instantâneo postado nas últimas horas, em Stories, é sobre O quarto do hospital em Alexandria onde Tacconi passa por uma longa reabilitação, motora e cognitiva, após sofrer isquemia. O caminho é difícil, mas a proximidade da família, amigos e médicos está valendo a pena.

A foto postada por Andrea é uma dupla homenagem: antes de mais nada, uma Padre Stefano Tacconi, acentuado na foto com muitos corações ao lado, como que para simbolizar o grande carinho e amor por sua família. Então, para um artista amado por todos, isso é Lúcio Dallaum cantor e compositor bolonhês que morreu há onze anos.

na verdade foi1º de março de 2012 Quando de repente, devido a um ataque cardíaco, Dala deixou esta terra durante uma turnê na Suíça. Uma perda devastadora para nossos músicos locais, mas também para os milhões de fãs e admiradores apaixonados por suas músicas incríveis. Entre eles está o próprio Stefano Taconyque estava na forma de seu filho Andrea pretendendo assistir a um programa de televisão em memória de Lucio Dalla.

Além disso, no quarto do hospital onde Takuni ainda está internado, Uma bela foto emoldurada da família é visível Do ex-goleiro, há vários anos. Uma imagem que faz companhia e dá força à bandeira da Juventus nos momentos mais difíceis.

O testemunho de Andrea sobre a doença de Stefano Tacconi

Foi no dia 23 de abril do ano passado quando perto de Asti, no Piemonte, Stefano Tacconi foi vítima de uma isquemia súbitamesmo que o ex-goleiro tenha começado a sentir fortes dores de cabeça algumas horas antes do ataque.

Há algum tempo, ele contou a seu filho Andrea exatamente como as coisas aconteceram antes do evento beneficente do qual ambos participaram: “Ele acordou com um pouco de dor de cabeça. Tomou café da manhã, e ele teve um okey. Ele não tinha nada grave, não estávamos preocupados. Duas horas depois, ele desmaiou repentinamente. Felizmente, liguei imediatamente para os serviços de emergência.”