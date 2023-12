Cheirar as lágrimas das mulheres torna os homens menos agressivos: isso pode parecer inacreditável em um período atormentado por feminicídios e violência sexual, mas estudos comprovam isso Publicados Na revista Plos Biology, de pesquisadores do Instituto Weizmann de Ciência, em Israel. Este trabalho é inspirado em pesquisas anteriores que mostram que as lágrimas femininas em roedores contêm mensagens químicas que reduzem o comportamento agressivo nos machos.

Para testar se o mesmo acontece em humanos, os investigadores pediram a um grupo de voluntários que cheirasse uma amostra de lágrimas derramadas por mulheres jovens ou uma solução salina como controlo (ambas inodoras). O teste foi conduzido enquanto os homens estavam envolvidos em um jogo de dois homens explicitamente projetado para provocar comportamento agressivo, resultando na perda potencial de dinheiro do oponente.

Esse tipo de comportamento diminuiu 43,7% quando os homens sentiram o cheiro das lágrimas femininas. As ressonâncias magnéticas de seus cérebros mostraram menos atividade em duas regiões cerebrais específicas ligadas à agressão, o córtex pré-frontal e a ínsula anterior, que normalmente se acendem quando os homens são provocados durante uma brincadeira.

Portanto, a descoberta desta ligação entre as lágrimas das mulheres e a diminuição da agressividade dos homens confirma que mesmo nos humanos, como nos roedores, existem sinais químicos produzidos pelo corpo que influenciam o comportamento social dos seus pares.