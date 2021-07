Entre as doenças mais comuns em nossa população, além das doenças do coração e dos vasos sanguíneos, estão incluídas as neoplasias, e o câncer de mama está entre as mais comuns. Esse câncer é mais comum em mulheres e, de acordo com o Istituto Superiore della Sanità, cerca de 53.000 novos casos foram diagnosticados em 2019. Mas, graças à pesquisa e à prevenção, as chances de cura estão aumentando. Os fatores de risco não modificáveis ​​incluem familiaridade, idade, densidade mamária e exposição ao estrogênio. Enquanto aqueles que são ajustáveis ​​incluem estilo de vida, nutrição e atividade física.

Uma dieta saudável, juntamente com exercícios físicos diários e exames regulares são regras básicas de prevenção. Na verdade “Essas pessoas de 40 anos devem fazer esses exames para evitar surpresas desagradáveisA nutrição também desempenha um papel essencial na prevenção de muitas doenças, mas poucos sabem que esta fruta incomum pode combater o câncer de mama mais agressivo. Na verdade, hoje, os consultores da ProiezionidiBorsa demonstrarão as incríveis habilidades contidas no extrato dessa fruta ainda tropical. Não conhecido, ou seja, goiaba ou goiaba.

Poucas pessoas sabem que esta fruta incrível pode combater o câncer de mama mais agressivo

Esta fruta tropical possui inúmeras propriedades nutricionais, pois é uma importante fonte de vitaminas, especialmente vitamina C, e contém um alto teor de flavonóides. Além disso, conforme descrito por nossos consultores “É incrível, mas esta fruta extremamente saborosa e pouco conhecida mantém o açúcar no sangue sob controleEntre suas tantas qualidades, está também o mérito de ser um excelente aliado no tratamento do câncer.

De acordo com um Estudo científicoExtratos de goiaba vermelha podem se tornar um tratamento específico contra células de câncer de mama triplo-negativas. De fato, foi demonstrado que o extrato de goiaba, junto com a doxorzidina, pode causar a morte necrótica e apoptótica das células desse câncer. Um dos mais agressivos deles, por não conter receptores para estrogênio, progesterona ou proteína HER2. Isso determina a não utilização de tratamentos hormonais.

A pesquisa, portanto, é uma promessa para terapias cada vez mais inovadoras na luta contra o câncer. Mas cabe a nós seguir uma dieta balanceada e um estilo de vida correto que não nos exponha a riscos graves para nossa saúde. Além de check-ups regulares, pois o diagnóstico precoce pode poupar muito sofrimento e salvar vidas.