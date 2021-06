Bonetti: “A ciência hoje precisa de mulheres e um tema central no G20”

“Ciência, o mundo da pesquisa precisa das mulheres hoje.” A afirmação foi feita pela Ministra da Igualdade de Oportunidades e da Família, Elena Bonetti, por ocasião do 19º ciclo italiano do Prêmio L’Oréal-UNESCO “Para Mulheres e Ciência”. Bonetti explica que empoderamento “significa reconhecer que as mulheres carregam uma riqueza de competência e energia de que nossa sociedade precisa hoje; um impulso para uma nova vitalidade que não se contradiga, mas alcança um pluralismo de perspectivas que é a única forma de construir um sólido currículo comunitário, de participação e inclusão. ”

“Se realmente queremos promover um futuro melhor para todos, precisamos das habilidades de todos.” É por isso que “há uma necessidade de mulheres na ciência. Vimos isso durante a epidemia: os resultados mais extraordinários foram obtidos graças à perseverança e ao profissionalismo de muitos pesquisadores ”.

No entanto, as regras do jogo de hoje não favorecem a possibilidade de alcançar a liderança plena para as mulheres e devemos nos envolver neste assunto. Segundo Bonetti, “precisamos revitalizar um processo pedagógico” e “revitalizar ações positivas para que essas meninas se tornem cada vez mais parte de uma grande comunidade”. É precisamente por esta razão que “o tema central também estará no centro do debate sobre a igualdade de oportunidades no contexto da presidência do G20 e será objeto de uma conferência ministerial”.