Manfredonia, Tina Guerra: Entrando na medicina com dois filhos pequenos

Manfredonia, 18/06/2021- (Snapetaly) Um sonho que cresceu desde a infância de que Tina se tornasse médica. Em sua cabeça, tudo estava planejado: depois do ensino médio, ela começaria a medicina e se tornaria médica. Mas a vida é incrível e o mapa, muitas vezes, tem que ser redesenhado passo a passo. para guerra tina, 41 anos Originalmente de ManfredoniaNo entanto, nunca faltou perseverança e perseverança que lhe permitiram entrar na Faculdade de Medicina e Cirurgia.

Depois do colegial, Tina vai para Kitty para fazer um exame de medicina, que no entanto não passa. Não desanimado e para não perder o ano, decidiu inscrever-se na Faculdade de Biologia de Ancona, com a intenção de repetir o exame no ano seguinte. Mas o que deveria ser apenas um ano de transição se torna uma paixão com o tempo. EU ‘assunto de ciências do amor Por um lado, o conhecido de Francesco, que se tornaria seu marido, por outro lado, levou Tina a continuar e concluir seus estudos em biologia. A satisfação de se formar em 5 anos em biologia, trabalhando como bióloga primeiro em Manfredonia e depois em Modena, não satisfaz Tina, que se muda com Francesco para Ancona, onde, no entanto, não encontra trabalho como biologiaInicia trabalho de secretariado para uma grande empresa. (Snapetaly)