Ifax, em que estágio está a vacina italiana? É por isso que promete ser eficaz contra variantes

E ‘disso assistir a notícias de um fracasso Sérum alemão curvac Produzido em Tübingen. Na Itália, eram esperadas 30 milhões de doses desta vacina de mRNA Pfizer e moderno, mas os testes clínicos mostraram sua eficácia contra COVID-19 Igual a 47%: Muito baixo para um padrão de qualidade definido pela Organização Mundial da Saúde que define o nível mínimo em 70%. Além disso, esse medicamento não “cobre” a população idosa. Portanto, os holofotes estão se voltando para Covid-eVax, a vacina italiana produzida pela Takis e Rottapharm Biotech.

Bem, as notícias sobre a Covid-eVax são encorajadoras. A vacina italiana protege contra a infecção do vírus e atua contra variantes. Os dados obtidos em modelos pré-clínicos, ou seja, em camundongos modificados para terem o mesmo receptor Ace humano que o vírus usa para invadir as células e com base nos quais se iniciaram a primeira e a segunda fase do ensaio clínico. importantes periódicos internacionais, estão online no site da BioRxiv, que inclui trabalhos que ainda não foram submetidos ao escrutínio da comunidade científica.





Vacina italiana

Covid-eVax Difere das aprovadas até agora na Europa e nos Estados Unidos porque usa a tecnologia de DNA combinada com a tecnologia de eletroporação, que permite que o DNA seja passado para as células por meio de estímulos elétricos curtos, desenvolvido graças a uma colaboração com outra empresa italiana, Igea di Carpi ( Modena).

O estudo é o resultado de uma colaboração internacional entre o Instituto Spallanzani, o Instituto Regina Elena, o Ingm e o Hospital San Raffaele em Milão, a Universidade Ulm da Alemanha e a Universidade de Tel Aviv de Israel e o Serviço Nacional de Infecção de Saúde Pública da Grã-Bretanha. Inglaterra. Com base nos resultados obtidos no estudo, os ensaios clínicos de fase I e II começaram na Itália em março no Hospital San Gerardo em Monza com a Universidade de Milan-Bicocca, o Instituto Nacional do Câncer IRCCS Pascale em Nápoles, o Instituto Spallanzani e o Centro de Pesquisa Clínica Verona, em colaboração com os laboratórios da VisMederi em Siena. “Os dados obtidos no modelo de camundongo hACE2, que tem o mesmo receptor humano e desenvolve uma doença semelhante, mostram proteção contra o vírus e ausência de sintomas respiratórios e efeitos clínicos devido à infecção SarsCov2”, observa Matteo Iannacone, do Hospital San Raffaele em Milão e professor da Universidade Vita. “Nunca compreendemos neste momento histórico a importância da investigação científica para o combate à epidemia e outras doenças. Na Itália, temos excelentes cientistas com excelentes ideias e competências que necessitam de financiamento adequado para tornar o país mais competitivo”, acrescenta Iannacone. Fabio Palumbo , Diretor da Região de Vacinas contra o Câncer, diz In Takis: “Graças ao financiamento europeu competitivo, os resultados obtidos em camundongos foram confirmados em furões, um modelo amplamente usado para vírus respiratórios e para prever a eficácia da vacina.”

As empresas observaram que a vacina oferece a vantagem de ser “barata, não requer formulações complexas, pode ser produzida em massa e não requer cadeia de frio”. Uma tecnologia semelhante também está sendo testada no campo veterinário, acrescenta Antonella Conforti, diretora da Evvivax, braço veterinário da Takis: “SarsCoV2 é realmente capaz de infectar diferentes tipos de animais – acrescenta ele – e é importante evitar o surgimento de novas variantes com vacinação, sempre que possível. ”

Os primeiros dados clínicos sobre a segurança e imunidade da Covid-eVax são esperados para o final de agosto. “O estudo clínico está em andamento e esperamos os primeiros resultados sobre a segurança e imunogenicidade das vacinas até o final de agosto”, afirma Lucio Ruvati, presidente e diretor científico da Rotapharm Biotechnology. “No cenário atual – continua ele – a Covid-eVax poderia ser uma excelente ferramenta em países onde as vacinas não estão disponíveis atualmente ou como um lembrete da resposta imunológica causada por outras plataformas de vacinação ao longo do tempo”. Para Luigi Aurisicchio, diretor científico da Takis, a plataforma Covid-eVax, que apelidamos de X-eVax, onde X significa antígeno X, pode ser usada para muitas outras doenças, incluindo câncer. Ao investir neste setor de tecnologia, seremos capazes no futuro de produzir novas vacinas mais rapidamente, mas também terapias genéticas inovadoras em oncologia e outros setores terapêuticos ”.