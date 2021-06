A medicina entre a ciência e a humanidade – Corriere.it

A revolução científica surge da secularização do conhecimento, do interesse pela natureza, do estudo dos clássicos: a colaboração entre ciência e filosofia revitalizou o debate sobre o método e o significado das descobertas científicas, dando origem a uma nova tendência de não siga o que foi prescrito. Gramática, defendendo teorias contrárias à evidência de fatos, mas a divisão entre conhecimento humano e científico manteve-se, independentemente dos riscos para a pesquisa científica, em detrimento de uma educação cada vez mais orientada para o puramente técnico e aplicado. esfera. Assim, o homem perdeu sua centralidade. Tecnologia robótica, em cirurgia, reabilitação, frente à demência, nos transtornos do espectro do autismo, capaz de realizar tarefas em ambientes confinados, equipada com tela sensível ao toque, exercícios de interação com pacientes, medição de parâmetros vitais, tecendo diálogos para empregar medicamentos, telefone ou ouvir uma leitura de livros ou música. Os robôs cirúrgicos se superam com uma ergonomia avançada: possuem extremidades intercambiáveis, sistemas óticos 3D e eliminam espaços. A capacidade de reconhecimento visual de estruturas anatômicas está se desenvolvendo e a reabilitação neuromotora oferece novos cenários. Os exoesqueletos permitem a execução de movimentos protegidos, facilitam o surgimento de novos centros de controle do movimento da coluna e permitem caminhar pelas conexões sinápticas. E como na nova edição, descobrimos um indivíduo em um aspecto biológico, em parte mecânico e cibernético, mas ainda humano. Pense naquela divindade tecnológica a quem os gregos chamavam de Argus Panoptes, tudo e sempre alerta, com os olhos por todo o corpo mesmo durante o sono. Parece que os deuses usaram os Argos para controlar uns aos outros, transformando o Olimpo em um sistema de “polícia moral”. O uso de técnicas de inteligência artificial (redes neurais, aprendizado de máquina, análise de big data) abre cenários difíceis de imaginar, e estamos acostumados aos ensaios clínicos como fonte de comprovação de eficácia e aos modelos estatísticos lineares baseados em isto. . O lado negro dessa perspectiva é a perda gradual de controle sobre a forma como as decisões são tomadas, com base em informações cuja lógica pode ser difícil de entender. O conhecimento científico expressou piedade, retidão, verdade e cuidado com os enfermos, e lembre-se de que isso não significa vincular o humanismo científico a uma confissão religiosa, mas sim ao legado espiritual da humanidade. A tecnologia, como autêntico conceito de racionalidade, deve expressar a verdade, não superar o homem e a sociedade, devolver a arte da escuta, o valor do tempo, evitando distrações. Não é por acaso que falamos disso nos dias 19 e 20 de junho, em um festival, como o Taupuk de Taormina, de forte apelo literário.