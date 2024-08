O professor que projetou balões estratosféricos para ajudar a ciência a prever terremotos

“Tive a oportunidade de pilotar um balão estratosférico para fins científicos com meus alunos. Agora estou planejando uma nova jornada, que espero que forneça respostas importantes para os sismólogos.” Paolo Tildi, 51 anos, professor da Escola Científica Superior de Ciências Aplicadas «Cigna» em Mondovi Graças a um concurso lançado pela ASI (italiana). Agência Espacial) em conjunto com outras agências e universidades como parte dos programas A pesquisa “Horizonte 2020” projetou um pequeno balão na estratosfera, mas que carregava uma importante carga científica. Foi fabricado com a ajuda de 150 alunos de uma escola de Montreal.

Agora ele está pronto para enviar outro com metas ainda mais ambiciosas. As ideias só podem começar em Mondovi, onde existe um local histórico de aviação para balões de ar quente e balões de ar quente.

Professora Tilde, como surgiu a ideia deste projeto?

“Em primeiro lugar, da paixão inata pelo espaço e pela investigação científica. Aproveitamos a oportunidade para lançar um concurso para um projeto de baixo custo, criado em colaboração com professores da Universidade de Massachusetts, o famoso piloto de balão de ar quente de Monregales John Aimo, e técnicos como Paolo Navone da Atividade Espacial de Turim, Virtual. Departamento de Pilotos. O projeto também foi viabilizado graças à contribuição da Fundação Crc para o Novo Recurso de Ensino 2021. Nosso balão ainda não atingiu a altura do espaço, mas ainda atingiu mais de 30 km de altura: suas câmeras já capturaram a Terra como eles vêem isto. São os astronautas. Linda e com céu negro. Grande emoção.”

Onde você filmou?

«Da França, do site do CNES, a Agência Espacial Francesa, em outubro de 2022. Tudo correu bem: a experiência dedicada ao estudo da atmosfera superior deixou-me muito satisfeito e às crianças. Serviu como banco de testes para a coleta de dados sobre ozônio e parâmetros atmosféricos, cujos resultados ainda estão sendo determinados. O objetivo é envolver as crianças em projetos educativos que as incentivem a seguir carreiras científicas. O espaço, então, com a crescente economia espacial, proporcionará muitas oportunidades.

Próximas etapas?

“Estamos planejando um novo voo no próximo ano utilizando um balão estratosférico e para novos objetivos científicos. Teremos uma carga útil, que será enviada de volta ao alto da estratosfera, para estudar uma determinada classe de raios cósmicos. Estudos científicos confiáveis ​​mostram que essas partículas que viajam pelo espaço, através de alguma interferência, podem ajudar a prever eventos sísmicos no futuro. Não pequenos terremotos, mas terremotos muito fortes. Isso foi há algumas horas. Esperamos verdadeiramente apoiar a investigação científica, a fim de salvar muitas vidas humanas num futuro não muito distante.

Sempre envolver os alunos?

“Sim, sempre com um número razoável de alunos interessados ​​e entusiasmados. O projeto é realizado em cooperação com o Centro Francês CNES, o Instituto de Física Nuclear de Cracóvia e outras entidades científicas. Também somos campeões e isso me deixa orgulhoso. Há também uma menina refugiada ucraniana que se adaptou completamente à sua nova realidade. No âmbito dos programas de rotação trabalho-escola, iniciei um projeto exclusivamente feminino, com meninas que trabalharam na atualização do site do Observatório Astronômico de Teramo.”

A sua paixão pelo espaço para nessas atividades?

“Há outros também. Para lançar a primeira missão Artemis, ou seja, a nova nave espacial criada pela NASA em cooperação com a Agência Espacial Europeia e destinada a uma futura aterragem na Lua, que será lançada no final de 2022, inscrevi algumas contribuições de estudantes em um microchip. Então ele viajou para a lua e voltou. Juntamente com o astronauta Paolo Nespoli, estabeleci uma ligação de áudio e vídeo enquanto estava em órbita em 2011 com o Teatro Carlo Felice em Génova.”

E a família dele?

“Ele me apoia muito no meu trabalho. Tenho três filhos, o mais velho escreve sobre motocicletas e colabora com alguns jornais, e o mais novo ainda é estudante. Talvez consiga envolvê-los na minha paixão pelo espaço.”