Covid na Itália, aumento de casos em agosto: região mais atingida

Na Itália, na primeira semana de agosto, foram notificados 18.255 novos casos de Covid, quase 7% em comparação com 17.006 casos na semana anterior. Foi o que emergiu da observação da sala de controlo do Ministério da Saúde no Instituto Superior de Saúde.

As áreas mais afetadas

A nível regional, a Ligúria destaca-se com um aumento na taxa de infecção (+177%), enquanto em termos de número absoluto de novos casos a Campânia permanece em primeiro lugar (3155), seguida pela Lombardia (2780) e Lácio (2332). ) onde a taxa de infecção está diminuindo ligeiramente. O sinal de menos também está na frente das regiões de Marche, Piemonte e Vale d’Aosta.

Impacto nos hospitais

Na Itália, os casos de coronavírus estão se estabilizando após o aumento registrado em julho. Na primeira semana de agosto, “a taxa de incidência de casos diagnosticados e notificados foi de 31 por 100 mil habitantes, essencialmente estável em relação à semana anterior (29 casos por 100 mil habitantes a taxa mais elevada foi notificada na região da Ligúria (86 casos); por 100 mil habitantes) e o mais baixo em Marche (0,5 casos por 100 mil habitantes. O índice de transmissibilidade (Rt) calculado com dados atualizados até 7 de agosto e com base em casos hospitalizados é igual a 1,11 (1,04-1,19), largamente estável face ao anterior semana (Rt 1,19).” No plano hospitalar, “a taxa de ocupação de camas na área médica é de 3,3%, o que se mantém praticamente estável face à semana anterior (3% em 31 de julho de camas em cuidados intensivos, equivalente a 0,6%). , em comparação). Na semana anterior (0,6% em 31 de julho).

No que diz respeito às variantes, “os dados preliminares de julho (a partir de 4 de agosto) destacam a cocirculação de diferentes subvariantes JN.1 de interesse internacional. Entre estas, a proporção de sequências atribuídas a KP.3.1 está crescendo. Vum)”, destaca os especialistas.