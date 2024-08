Grama alta e baixas temperaturas: a ciência segundo Nino Daniel

Se passear pelos parques e calçadas da nossa cidade parece mais uma experiência de safári na savana do que de um relaxante passeio urbano, não se preocupe: está tudo contabilizado.

Ou pelo menos é o que ele diz Nino Daniel O presidente do Patrimonio, empresa municipal do município de Settimo Torinese, responsável pelo cuidado das áreas verdes públicas, encontrou uma justificativa inovadora para a degradação desenfreada.

Numa postagem no Facebook, nosso maravilhoso presidente nos ilumina com uma pérola de sabedoria: LA grama alta mantém uma temperatura agradável do solo de 19,5°C. No entanto, cortá-lo para 10 cm pode fazer com que a temperatura suba para 24,5°C. E se realmente quisermos exagerar e deixar o chão descoberto, estejamos preparados para cozinhar a temperaturas superiores a 40 graus Celsius. Resumindo, vivemos num paraíso de frescura e nem nos damos conta disso.

Parece que deveríamos agradecer a ele, este benfeitor do clima urbano, que nos salva de outra onda de calor ao não interferir. Talvez devêssemos também pedir desculpa por nos atrevermos a queixar-nos da degradação que nos rodeia. Afinal, quem somos nós para questionar tal sabedoria?

No entanto, enquanto desfrutamos da nossa grama alta e fresca, algo nos escapa.

Talvez seja a calçada, que agora desapareceu sob a vegetação alta. Talvez seja o parque que se tornou mais um campo de batalha do que um lugar para as crianças se divertirem. Ou talvez seja a nossa paciência que se perde no meio do ridículo destas explicações “científicas”.

Porque, convenhamos, é fácil ostentar teorias climáticas quando se trata de justificar o caos. O que é menos fácil é aceitar o facto de que a cidade está lentamente a entrar em declínio, sob o peso da relva não cortada ou mal cortada e do abandono.

Se o nosso presidente estivesse realmente preocupado com as temperaturas globais, talvez pudesse fazer outra coisa fantástica. O próximo problema poderá ser o facto de os resíduos não recolhidos aumentarem a biodiversidade urbana, ou de os buracos nas ruas serem úteis para a recolha de água da chuva.

Enquanto isso, enquanto esperamos pelo próximo golpe de génio, continuamos a navegar por ervas daninhas, calçadas cobertas de mato e parques abandonados. A cidade está à mercê da inércia e nos perguntamos o quanto teremos que suportar antes que alguém decida, entre um local e outro, resolver o problema com as próprias mãos e restaurar um mínimo de decência.

Pois se há algo que certamente não pode ser mantido a baixa temperatura é o descontentamento dos cidadãos, que cresce lado a lado com a erva alta. Talvez o Presidente devesse começar a investigar isto.

Ah, sim, esquecemos.

Para fornecer suporte ao projeto “Mais grama para todos”Obviamente não é ele quem está roncando, o prefeito também está lá Elena Piastraque responde aos seus “polémicos” concidadãos (mas também a este jornal) diretamente do seu perfil no Facebook, alegando também que se planta erva em Setimo como noutros concelhos da zona envolvente.

O discurso é o mesmo de sempre em relação à história “não contada”. Aliás, a autarca apoia tudo isto sem referir a que concelhos se refere. Obviamente que existem situações piores que o Setimo, mas existem tantas outras situações em que a relva é cortada e recolhida, tudo depende dos objectivos que se traça.

Você decide o dia e a hora e nós o levaremos em um passeio por cidades bem administradas, onde vereadores e prefeitos não passam o dia todo no Facebook em busca de aplausos como você. Eles não terão tempo.