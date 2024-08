Doença de Alzheimer, foi descoberta uma ligação inesperada com estes alimentos específicos: quanto mais você come, maior o risco de desenvolver a doença

Um estudo recente revelou uma relação entre o consumo de determinados alimentos e o aparecimento da doença de Alzheimer. O que é e por que você arriscaria?

Há novidades no estudo da patologia que envolve principalmente os idosos e que geralmente se manifesta na velhice. Esta é a doença de Alzheimer, uma doença degenerativa grave do cérebro que se manifesta na forma de demência e leva gradualmente à incapacidade.

É um distúrbio neurocognitivo importante que causa a destruição das células nervosas, causando comprometimento da memória e alterações de personalidade. Os sintomas desenvolvem-se lentamente, piorando gradualmente até que o paciente fique completamente incapacitado Uma pessoa que não consegue mais interagir normalmente Nos relacionamentos e na realização das ações diárias mais comuns.

recentemente, Estudo apresentado emConferência Internacional da Associação de Alzheimer na Filadélfia E denuncie CNN Saúde Ele revelou que haverá ligação entre o consumo de determinados alimentos e o surgimento da doença. Portanto, alguns alimentos representam um fator de risco. Veja o que é e por que isso acontece.

Nutrição e doença de Alzheimer: alimentos que podem causar a doença

A alimentação saudável é essencial para uma boa saúde e sabe-se que a qualidade dos alimentos tem um impacto significativo no desenvolvimento de muitas doenças. Decidiu-se realizar uma investigação aprofundada e tentar perceber se também poderia haver um problema com a doença de Alzheimer. Associação com o consumo de determinados alimentos. Estes podem ser perigosos quando consumidos repetidamente e durante um longo período de tempo. Dois estudos combinados examinaram a nutrição e esta doença específica e chegaram a uma conclusão clara.

o Estudo de Saúde dos Enfermeiros Foco na análise de fatores de risco para doenças crônicas em mulheresEstudo de acompanhamento de profissionais de saúde Os homens foram examinados em um total de 130 mil pessoas analisadas entre os dois estudos. Os hábitos alimentares foram examinados Descobriu-se que as carnes processadas podem, na verdade, ser consideradas prejudiciais e um ingrediente perigoso. para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Delicatessen, carnes curadas, bacon e salsichas são os alimentos ofensivos.

Em vez disso, observou-se como Consumir leguminosas e frutas secas nas rações diárias tem um efeito muito benéfico. As carnes processadas têm forte função inflamatória e, ao contrário, frutas secas e legumes fortalecem o corpo e liberam nutrientes saudáveis. Embora as carnes processadas depositem toxinas, sódio e nitratos no corpo, os alimentos antiinflamatórios neutralizam isso removendo as toxinas. Obviamente, as carnes processadas não devem ser totalmente banidas e totalmente retiradas da sua dieta, mas é importante comê-las com moderação e ocasionalmente.

Comê-lo periodicamente não faz mal, mas se passar a fazer parte da alimentação diária, o risco pode ser grande. Portanto, a moderação sempre se mostra benéfica. Hábitos alimentares saudáveis ​​são os que permitem prevenir doenças e manter a saúde da forma mais fácil.