Ciência: História dos mamíferos jurássicos reconstruídas usando tomografia de raios X

Revele como os primeiros mamíferos cresceram e evoluíram durante o Período Jurássico. Fazer isso Um novo estudo liderado por Ellis Newhampesquisador de pós-doutorado na Universidade Queen Mary de Londres E o bolsista Alexandre von Humboldt NoUniversidade de Bonapublicado em “A ciência avança.” Usando uma técnica conhecida como Tomografia de raios X síncrotron Ao visualizar os anéis de crescimento nas raízes dos dentes fossilizados, os investigadores conseguiram estimar a esperança de vida, as taxas de crescimento e até mesmo o momento da maturidade sexual destas criaturas antigas. “É a primeira vez que conseguimos reconstruir os padrões de crescimento destes primeiros mamíferos com tanto detalhe”, disse Newham, o primeiro autor do estudo. “Ao estudar o espaçamento e a consistência entre estes anéis de crescimento, não conseguimos. apenas diga como eles cresceram tão rapidamente.” Newham continuou: “Em diferentes fases da vida, mas também faz inferências sobre seu metabolismo e sua história de vida geral”.

As descobertas desafiam hipóteses anteriores sobre os padrões de crescimento dos ancestrais dos mamíferos e afirmam que estes animais podem ter crescido como os mamíferos modernos. Em vez disso, o trabalho responde à questão colocada por estudos recentes semelhantes sobre: Os ancestrais dos primeiros mamíferos e a evolução dos mamíferos modernos. Os investigadores descobriram que os primeiros sinais do padrão de crescimento moderno dos mamíferos, altas taxas de crescimento em animais jovens que param na puberdade, ocorreram entre os primeiros mamíferos verdadeiros há cerca de 130 milhões de anos, face a mudanças relativamente raras ao longo da vida nas “formas mamíferas”. ” “, que evoluiu antes. No entanto, como os mamíferos, esses animais cresceram mais lentamente e viveram muito mais do que pequenos mamíferos vivos, como ratos e camundongos, atingindo A idade máxima é entre oito e 14 anos. O momento desta mudança na taxa de crescimento, juntamente com as mudanças na estrutura dos anéis de crescimento, indica quando estes animais atingiram a puberdade e talvez quando se tornaram sexualmente maduros. “Estes dados indicam que, embora os pequenos mamíferos vivos atinjam a maturidade sexual poucos meses após o nascimento, Os primeiros mamíferos levaram vários anos para atingir a maturidade sexualEle anunciou que isso reforça descobertas recentes relacionadas a um dos animais que estudamos, o Crosatodon Pam Gillco-anfitrião do estudo e colaborador científico do O Museu de História Natural de Londres e a Universidade de Bristol Descobrimos também que esta longa e sustentada história de vida era comum entre os primeiros mamíferos até ao Jurássico. Estas descobertas “sugerem que características da história de vida exclusivas dos mamíferos, como altas taxas metabólicas e longos cuidados parentais, evoluíram gradualmente ao longo de milhões de anos”, explicou Newham. Ele acrescentou: “Parece que o período Jurássico foi um momento crucial neste desenvolvimento”. A equipe de pesquisa usou tomografia de raios X síncrotron Imagine pequenos anéis de crescimento no cimento de uma raiz fóssilO tecido ósseo que conecta os dentes à mandíbula. Esses anéis se assemelham aos encontrados nas árvores, mas em escala microscópica. Ao contar os anéis e analisar a sua espessura e consistência, os investigadores conseguiram reconstruir os padrões de crescimento e a longevidade destes animais extintos. “O estudo é um excelente exemplo de como as novas tecnologias estão revolucionando a nossa compreensão do passado profundo”, disse ele. Thomas Martins, Da Universidade de Bonn e autor sênior do estudo – ao examinar esses dentes fósseis, podemos obter informações valiosas sobre a vida de criaturas que viveram há milhões de anos. “Foi muito emocionante estar envolvido neste projeto, colocando fósseis do Jurássico em um acelerador de partículas, como um síncrotron, e reconstruindo seu passado”, comentou. Jane brilhante, Diretor do Programa de Zoologia da Universidade de Hull e coautor do estudo – Parece ficção científica, mas na realidade podemos fazê-lo.